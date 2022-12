Novotný stál v čele Územního sdružení plných 26 let. Účastníci zasedání do svého člena zvolili Ludvíka Pouzu ze základní organizace Chudenice. Neměl žádného protikandidáta a do funkce byl navržen odstupujícím předsedou. Pro jeho zvolení hlasovali zástupci šestnácti organizací působících na okrese Klatovy.