„Obě zařízení jsou v režimu suchého či polosuchého poldru, což na druhou stranu splňuje i druhou funkci, co je zadržování vody v krajině. O obojím mluvíme v posledních letech velmi často. Ve chvíli, kdy se Českou republikou prohnaly obrovské záplavy, tak protipovodňové opatření připomíná, že se v minulých letech nevyhnulo ani Lubům,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Poldr bude nadále zemědělsky využitelný, veškerá zem, která byla na jeho stavbu využita, je z místní lokality.

Druhy poldr, který byl slavnostně představen lidem v pondělí, by měl zadržet až osmdesátiletou vodu. Konečně si tak Lubští mohou oddechnout. „Jsme velice rádi, protože to trvalo třicet let, než jsme se dočkali toho, že tady máme poldr, který nás ochrání před vodou. Bydlím dá se říci v první linii, takže jsme byli zasaženi při každém větším dešti. Pokaždé jsme měli pod vodou zahrady, přízemí domu a sklepy,“ sdělil Jaroslav Bittengl.

Náklady na vybudování poldru byly 3,5 milionu korun, z 85 % předpokládá město, že získá dotaci.Nejde o poslední stavbu, aby byly Luby ochráněny. „Beru to i jako vzkaz státu, aby na svých pozemcích v této lokalitě pokračoval v protipovodňových opatřeních. Pokud vše dobře dopadne, mělo by podobné opatření vzniknout o kousek výše ve stejné lokalitě,“ dodal starosta.