Vojenská nemocnice je již dlouhé roky nevyužívaná a tak se její stav stále zhoršoval a chátrala. V roce 2017 však přišel zájemce, který ji od ministerstva obrany koupil za zhruba sedm milionů korun a má s ní své plány, které nyní odstartoval. Lidé tak přemýšlejí, co by tam mohlo být.

„Rozhodně je dobře, že se tady začne něco dít. Už to bylo hodně zarostlé a rozpadalo se to. Podle mě to majitel zbourá a postaví si tady nějaký dům. Rekonstrukce takové ruiny už by asi vyšla ještě dráž,“ řekla Klatovanka Karolína Novotná.

Strážníci v Klatovech v mrazech rozvážejí horký čaj lidem bez domova

Jiní spekulují, že by tam mohla vzniknout ubytovna, další například ordinace. Investor má však plány podobné prvnímu názoru. „Je tam stavebním úřadem vydané stavební povolení na realizaci bytového domu. Soukromý investor tam má v dané lokalitě vybudovat cca sedm desítek kvalitních bytů různé velikosti včetně šesti bezbariérových,“ sdělil starosta města Rudolf Salvetr.

Celý objekt vojenské nemocnice by dle informací měl jít k zemi a vystaven nový.

V současné době jsou prozatím na budově vyndána okna a jejich rámy a vykácené stromy a keře v okolí objektu.