Z Plzeňského kraje pochází významná část mé rodiny, proto mám k této půvabné lokalitě velmi vřelý vztah již od útlého věku. Do nedalekého Strážova pravidelně jezdíme na rodinná setkání a návštěva Klatov není výjimkou. Toto malebné okresní město mi zkrátka padlo do oka a když jsem se rozhodoval, kde otevřít další kamennou pobočku, nebylo o čem přemýšlet. V neposlední řadě jsem také nabyl dojmu, že by si místní obyvatelé zasloužili mít možnost konzultovat své potřeby s profesionály. To zkrátka žádný automat nenabídne.

Většina lidí má na první pohled představu, že prodáváte drogy. Co u vás skutečně najdou?

Svým spokojeným zákazníkům přinášíme široký výběr legálních konopných produktů od kapek a olejů, přes kapsle, potraviny a kosmetiku z konopí, až po sušené květy, vaporizéry, cartridge a kratom. Tato účinná alternativní medicína se v naší zemi bohužel stále potýká s předsudky, přestože se konopí, jakožto přírodní léčivá bylina, využívá tisíce let.

Jak a v čem mohou tyto produkty pomoci?

Naši zákazníci si výrobky chválí především pro jeho terapeutické uplatnění při problémech se spánkem, nahromaděném stresu, úzkostech či depresi. Pozitivní působení kanabinoidů v rovině zdraví fyzického oceňují především jednotlivci, kteří se potýkají s chronickými bolestmi, záněty či oslabeným imunitním a kardiovaskulárním systémem. Účinky konopí na tyto, ale i mnohé další neduhy, jsou podložené řadou odborných studií.

V automatech, které jste již zmiňoval, si může vše koupit i dítě, jak je to u vás v obchodě? Pro koho jsou určené?

Výrobky jsou určené nejen všem plnoletým osobám, které mají zájem o zlepšení svého mentálního a fyzického zdraví či pocítění hluboké relaxace, ale také i našim čtyřnohým kamarádům. Pro pejsky a kočky totiž máme přichystané speciální širokospektrální CBD oleje, které pomáhají stejně jako lidem při léčbě zánětů, redukci stresu či na bolest kloubů a svalů. CBD produkty mohou být vhodné i pro děti, neboť nemají při doporučeném dávkování takřka žádné vedlejší účinky. Zakoupit si jej ale samy samozřejmě nesmí, plnoletost zákazníků pečlivě kontrolujeme. Zodpovědnost tedy vždy leží na jejich rodičích a případné konzultaci s ošetřujícím lékařem.

S jakými mýty se nejčastěji ohledně CBD nejčastěji setkáváte?

Konkrétně u CBD se od samého začátku setkáváme s názorem, že jde o nebezpečnou látku, která může být vstupní branou do světa tvrdých drog a měla by proto být zakázána. Tato myšlenka je však zcela irelevantní, protože v případě CBD se nedá hovořit o žádných psychoaktivních účincích, neboť působí výhradně relaxačním efektem a nedisponuje tak schopností ošálit naše smyslové vnímání. Jakmile však určitá skupina osob uzří list konopí, automaticky si jej spojuje s mýty opředenou marihuanou.