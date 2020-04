K dispozici bude nyní lanovka na vrchol Špičáku, bikepark i rozhledna. Návštěvníci ale musejí počítat s omezeními kvůli koronaviru, například na lanovce budou smět jet nejvýše dva pasažéři, obsluha areálu bude dbát i na omezený počet lidí na rozhledně. Areálová gastro zařízení pak budou poskytovat občerstvení jen skrze výdejové okénko.

„Z novinek letos asi veřejnost nejvíce ocení dva dalekohledy pokrývající svým zorným polem 360 °C (každý polovinu) s výhledem do českých údolí i do blízkého německého příhraničí i na vzdálené vrcholky Alp. Ski&Bike Špičák investoval v souhrnu údržby i vybudování nových prvků do letní sezony 2020 okolo tří milionů korun,“ informoval mluvčí areálu Karel Samec. Dodal, že bikeři se mohou jako každoročně těšit na nové překážky i přejezdy.