Václava Jandečková kauzu zkoumá už celou řadu let a postupně se ji daří nalézat nové informace a souvislosti, podložené několikaletým výzkumem, které by mohly vést k odhalení možného trestného činu a přesné příčiny smrti uvedeného Jana Masaryka. Za svou objevnou knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 obdržela v roce 2016 Mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische. Druhá její kniha Svědectví o smrti Jana Masaryka: Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“ vyšla v roce 2021 ve vědeckém nakladatelství Academia. „Díky zmíněné iniciativě se během jara 2024 podařilo nashromáždit zhruba dvě stě listin pocházejících ze západních diplomatických archivů. Jedná se o tajné dokumenty z diplomatického archivu Francie, jiné Černínskému paláci poskytlo velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze a britské archiválie předal ministrovi Janu Lipavskému britský velvyslanec v ČR Matt Field. Ministerstvo zahraničí tím získalo například zcela nové svědectví, podle něhož měl ministr Masaryk večer před smrtí prudkou hádku s třemi neznámými muži. Proto požadujeme, aby byly všechny nově nalezené materiály podrobeny důkladnému policejnímu zkoumání v kontextu s již více či méně známými svědectvími, které tímto nabývají na závažnosti a neměly by být opomíjeny. Mnohé z dosud neprozkoumaných či opomenutých materiálů také k žádosti přikládáme," uvedl předseda rady spolku Lukáš Kopecký z Klatov.

Společnou iniciativou spolek, historik Martin Nekola a badatel Jaroslav Mareš již několik let usiluje o to, aby za přítomnosti odborníků a soudních znalců došlo k opatrnému otevření hrobky Jana Masaryka a k prozkoumání jeho ostatků, případně i zcela neinvazivním způsobem. „Součinnost nám přislíbila obec Lány i Kancelář prezidenta republiky. Nicméně otevření hrobky je z jejich strany podmíněno získáním souhlasu paní Charlotty Kotíkové, ta ho však i jako pouze vzdálená příbuzná odmítá udělit. Výše uvedený záměr prozkoumat ostatky ministra Jana Masaryka nejmodernějšími technologiemi, jak je to v tak závažných případech ve světě běžné, náš spolek konzultoval se soudním znalcem MUDr. Janem Krajsou, lékařem Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, který vzhledem k již uplynulé době naléhavě doporučuje provést řádný průzkum Masarykových ostatků – kompletní vyšetření několika zobrazovacími metodami, antropologické vyšetření či genetické a toxikologické vyšetření," sdělila Jandečková.

Společnost pro výzkum zločinů komunismu se domnívá, že by nově nalezené informace a souvislosti o skutečnostech a důkazech mohly pomoci objasnit okolnosti smrti Jana Masaryka.