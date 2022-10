Nové hřiště v Podhůrčí je moderní se semafory a dalšími prvky, které v parku nebyly. Je ale také oplocené a lidem se nelíbí, že je hotové a uzamčené. „Chodím okolo se svým synem, který rád jezdí na kole a pokaždé se mě ptá, proč nemůžeme jít na nové hřiště. Nevím popravdě, co mu mám říct, když se tam před časem děti ještě proháněly, než se postavilo oplocení. Což ale vítám, protože tam nebudou lítat psi. Ale doufám, že se syn dočká a bude tam moci jezdit. Bylo by smutné, kdyby bylo v provozu jen na výuku a ostatní děti se na něj jen dívaly,“ řekla maminka Olga Svárová.

Stejný pohled mají nyní i další rodiče. Ale nemusí se obávat, jejich děti se dočkají. „Hřiště je sice hotové, ale ještě není po kolaudaci, to se odehraje v následujícím týdnu či dvou. Nemůžeme tam tak nikoho nyní pustit. Po kolaudaci přejde hřiště jako další sportoviště do správy technických služeb a ty určí provozní řád. Rozhodně ale nechceme, aby bylo hřiště uzavřené a bylo v provozu jen po dobu výuky. Jen to bude muset mít svá pravidla,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.

Prostor v Podhůrčí vytipoval BESIP, hřiště v parku již nevyhovovalo pro výuku. „Hřiště v parku jsme osadili značkami, aby ho mohli lidé využívat, ale po velké debatě s představiteli BESIPU, i za účasti člověka, který má na ministerstvu dopravy BESIP na starost, nám na čtyřech nebo pěti sezeních vysvětlovali, že mít hřiště pro výuku v parku už není možné. Nevejdou se tam například s kruhovým objezdem a nedařilo by se nasimulovat různé situace. Neodpovídalo by to současnému silničnímu provozu, který potřebují děti učit,“ vysvětlil starosta.

