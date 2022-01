Stavět se začne v prvním čtvrtletí, jakmile to počasí umožní. „Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel stavby, kterým je firma HSF Systém SK, s. r. o. Ve středu 12. ledna se uskutečnilo předání staveniště za účasti investora a stavebního dozoru,“ sdělil starosta.

Sportovní hala byla původně také předmětem historicky prvního referenda v Sušici, které se konalo v minulém roce, ale nakonec byla otázka, která se jí týkala, soudem zamítnuta. Mělo jít o oddálení výstavby haly o minimálně dva roky, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické a ekonomické situace.

Sportovní hala vyroste v lokalitě Na Hrázi. Počítá se s tím, že přiláká do města velký počet sportovců na různá soustředění a turnaje. Hala bude moderně pojata a nebude určena jen pro míčové sporty. Chybět nebude občerstvení, zázemí pro sportovce a mnoho dalšího. Samozřejmostí bude přilehlé parkoviště.

Názory na výstavbu haly se různí, někteří to vítají, jiní by raději více investovali například do nemocnice. „Dost záleží na tom, kdo je v jaké situaci a co preferuje. Osobně jsem pro to, aby se postavila, protože bych ji využíval. Často se argumentuje, že nejdřív nemocnice a potom hala. Já sem na tom tak, že když potřebuji do nemocnice a není to na záchranku, rád si zajedu i do Klatov. Takže jsem pro výstavbu haly,“ řekl Sušičan Stanislav Vrba.

Stavba haly by měla být dokončena v září roku 2023.