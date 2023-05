Nového zázemí se dočkali také provozovatelé areálu. Největší novinkou je ale již zmiňovaná restaurace alpského stylu s 250 místy, z nichž je jich sto na terase, kterou si hned v prvních dnech provozu lidé užívali díky slunečnému počasí a při posezení mohli pozorovat bikery.

Při příchodu ještě nová terasa voněla dřevem. Lidé restauraci chválili a byli i překvapení. „Je to krásná restaurace, líbí se mi ten styl, ve kterém je udělaná. Opravdu se to moc povedlo a terasa je parádní, dá se pozorovat okolí, za mě super. Sice jsem čekal, že to bude klasická restaurace, kdy si sednete a bude obsluha, ale to na nadšení nic nemění, je to fajn. Ani ceny nejsou úplně vysokohorské, jak se možná čekalo, a porce jsou akorát,“ okomentoval jeden z prvních návštěvníků Radek Bauer.

Překvapením, o kterém mluvil Bauer, bylo, že si pro jídlo i pití lidé chodí dovnitř k pultu. Tam si mohou vybrat z různých hotovek, jejichž cena se pohybuje okolo dvou set korun, nechybí polévky i saláty. Dá se říci, že provoz funguje podobně jako v jídelnách. Jídlo se odnáší na tácech, které se pak vrací do stojanů.

Pro návštěvníky areálu jde po desítkách let o moderní novinku. „Po 50 předchozích letech provozu, kdy tady na Špičáku začaly fungovat vleky a postavily se chaty Blaženka (1972) a Hanička (1974), nebudeme konečně postrádat svoje moderní gastrozařízení. Věřím, že pozvedne úroveň gastronomie nejen u nás v areálu, ale i na celém Železnorudsku,“ uvedl k významnému milníku a nejvýznamnější investici za posledních 18 let, od stavby čtyřsedačkové lanovky v roce 2005, ředitel špičáckého areálu Vladimír Kasík.

Restaurace je součástí celkové investice ve výši cca 86 milionů korun, včetně vybavení, do víceúčelové budovy, kde vzniká mj. i sedm bytů, které se dokončují a jejichž prodej slouží k financování celého projektu.