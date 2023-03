Nová čtvrť v Klatovech by mohla mít i své náměstí, školu a školku

Další náměstí, mateřská a základní škola, letní kino a mnoho dalšího, to vše by mohlo být součástí nové městské čtvrti v Klatovech. Ta by měla být v lokalitě za Mlékárnou o rozloze zhruba 36 ha.

Návrh územní studie pro novou čtvrť v Klatovech - za Mlékárnou. | Foto: Deník/Daniela Loudová

V refektáři jezuitské koleje se v pondělí konalo veřejné projednání územní studie týkající se nové čtvrti v Klatovech, kterou za tým architektů představil Václav Matějka. „Území je v územním plánu označeno napůl jako průmysl, napůl bytová zástavba a jeho další rozvoj je podmíněn zpracováním územní studie. Jelikož ze strany obyvatel a investorů přicházely požadavky na to, aby město upřesnilo parametry, tak jsme nechali územní studii zpracovat. Jsme rádi, že se toho ujal šikovný tým architektů, který má své kořeny i zde v Klatovech. Po náročných analýzách, dotazníkových šetřeních, která museli udělat, přišli s návrhem,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust. Návrh byl již projednán v komisi výstavby, s vlastníky pozemků, jelikož jde o území, kde většina pozemků patří soukromým vlastníkům a město tam má minimum. Nyní se s návrhem seznámila i veřejnost. „Jako důležité vidíme, že nyní vznikne územní studie, která nabízí etapovité řešení daného území. I když se bavíme o horizontu desítek let, neznamená to, že se tam desítky let nebude nic dít. Právě naopak, najdou-li se investoři, uzavřou-li dohody o parcelaci, které jsou k tomu důležité, tak se tam může začít relativně brzy cosi budovat,“ nastínil situaci ohledně možné výstavby místostarosta. Už je tomu rok, co Emil Kintzl nebrázdí Šumavu. Té je věnovaná soutěž V nové čtvrti půjde o mix bytových a rodinných domů, je pamatováno na veřejnou infrastrukturu, kdy například komunikace budou napojeny na silnici 191 (směr Janovice nad Úhlavou), dále se počítá s výrazným počtem zeleně a nechybí veřejné prostory. Součástí čtvrtě by mělo být také náměstí s občanskou vybaveností, základní a mateřská škola, parky, odpočinkové plochy, sportoviště, městská humna a počítá se i s vodními prvky, retenčními nádržemi a mnohým dalším. „Myslím, že územní studie je, i dle odborníků, zpracovaná velmi kvalitně, a teď je otázka, jak se v tom najdou investoři a Klatované. Mně osobně se líbí, že dokázali zvolit velmi vhodné měřítko, napojit své návrhy na současnou zástavbu města, citlivě přistoupit k otázce zeleně a vody. Pracují dokonce i s reliéfem, protože nejde o placku, území je poměrně členité,“ dodal místostarosta. Jeho slova potvrdila i architektka města Eva Kováříková: „Studie naplňuje všechny požadavky města a splňuje naše očekávání.“ Šumavská silnice je v zimě nebezpečná, řidiči podepisují petici za lepší údržbu Zúčastnění obyvatelé města se dotazovali, zda bude v nové čtvrti jezdit městská hromadná doprava, a architekt potvrdil, že se s ní počítá. Dále bylo poukázáno na to, proč nejsou průmyslové areály odděleny zeleným pásem. Na což architekt reagoval tím, že to mimo jiné nedoporučila hygiena a jsou plánovány protihlukové stěny, bariérové domy a podobná řešení. Návrh nové čtvrti je k vidění i na webových stránkách města.

