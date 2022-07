Než otevřela, ochutnala mnoho směsí od různých výrobců. Zjišťovala také jaký sortiment nabízí konkurence v okolí, v Plané, Mariánských Lázních či Tachově. Nejbližší jí byly zmrzliny italské společnosti, jejíž produkty nyní nabízí. „Příprava byla relativně dlouhá. Není to tak, že se rozhodnete a druhý den otevřete,“ popsala.

Kombinace ze směsí dodaných výrobcem vymýšlí sama, na výběru se podílejí i brigádnice, které přes prázdniny denně ve stánku vypomáhají. Snaží se, aby se příchuti neopakovaly, každý den proto nabízí jinou mraženou pochoutku.

V tomto týdnu například zákazníky překvapily s variantou smetany a aloe vera. „Chuť byla výborná. Předtím by mě nenapadlo, že někdy ochutnám zmrzlinu s aloe vera. Myslím, že tato verze letos zaboduje. Zjistila jsem, že čím je směs exotičtější, tím víc láká k ochutnání. Vždy se ale držíme zásady, aby jedna byla mléčná, druhá ovocná. Letos byla také jednou z nejúspěšnějších zmrzlina šmoula s bílou broskví. Vypadala zvláštně, ale chutnala skvěle. Loni vedla pistácie s rakytníkem. Nejvíc ale táhne klasika, vanilka, tu chce každý,“ domnívá se

Pro Martinu Prejzovou je provozování stánku především forma odpočinku od náročné práce. Na plný úvazek totiž pracuje jako jednatelka firmy s kamionovou dopravou, která sídlí nedaleko stánku.

Trendem jsou v posledních letech i zmrzliny se slanou příchutí. V Chodové Plané mají v repertoáru slaný karamel, arašídy, či lehce slanou pistácii. „Každý zmrzlinář řekne, že zmrzlinu udělá prakticky z čehokoliv. Znám jednu zmrzlinářku ze Stráže pod Ralskem, ta si ji vyrábí úplně sama, ze všeho, co vás napadne. Jsou tací, kteří jsou schopni si zkombinovat příchuť svíčkové s křenem a k tomu dát vanilku, to už je opravdu extrém. Já se musím držet toho, co nabízí dodavatel, nemůžu tolik experimentovat jako ti, co si zmrzlinu vyrábí,“ podotkla.

Pro studené osvěžení se tam denně zastaví nejméně stovka zákazníků. „Většinou přijíždí motoristé. Pro zmrzlinu si pravidelně chodí i lidé mířící ze zaměstnání, nebo do něj,“ uvedla.

Okénko je otevřené ve všední dny od 12 do 19 hodin, o víkendech začínají v 11 hodin.