Velké překvapení zažili učitelé ZŠ Tolstého a pracovníci Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, když jim moderátor Snídaně s Novou přivezl snídani. Stáli za tím neznámí dárci, kteří do projektu televize napsali a chtěli právě jmenované organizace odměnit.

Foto: Oblastní charita Klatovy

„Byli jsme hodně překvapení a potěšení, že si nás někdo vybral. Všichni zaměstnanci to prožívali, byla to velká událost. Bylo to pro nás veselé zpestření v těchto smutných šedivých dnech. Chtěli jsme vědět, kdo za tímto darem stál, ale bylo to tajné. Bylo to moc krásné, potěšující,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Klatovy Lucie Švehlová.