Vyložit, naložit a jinak nevylézat z auta. Žádné jídlo v restauraci, žádné nákupy. Kamioňák Richard z Klatovska, který je aktuálně v Itálii, kde umírají lidé na koronavirus, má jasná pravidla. Sice má s sebou roušky i dezinfekční prostředky, ale nechce riskovat, že by se někde nakazil.

„Jsem přímo v Lombardii, jen pár desítek kilometrů od Codogna. Snažím se vůbec neopouštět kamion. Řekl bych, že na ulicích je menší provoz než obvykle, ale že by tu všichni chodili v rouškách, to určitě ne. Viděl jsem jen jednoho řidiče, který ji měl nasazenou. Kdyby o tom nemluvili v rádiu, tak bych si ani nevšiml, že se děje něco mimořádného. Ale je pravda, že jsem nebyl třeba v supermarketu,“ uvedl Richard.

Dalšího řidiče kamionu Roberta překvapilo, že dálnice v Rakousku směrem na Itálii byla téměř prázdná. „Rakušané jsou asi vyplašení,“ směje se. „Ale přímo tady v Itálii to nijak dramaticky nevypadá. Jsem nedaleko Modeny a je tu klid, třeba roušky tu nikdo nenosí. Jen jsem musel na bráně vyplnit dotazník, že jsem nebyl v Číně, nebyl ve styku s Asiaty atd. A také sem mají zákaz vstupu lidé z těch postižených oblastí,“ řekl Deníku Robert.

DĚLAJÍ SI ZÁSOBY

Koronavirus v Itálii je problémem pro některé firmy z Plzeňského kraje. Třeba pro sušický Spak, který z této země dováží rajčatový protlak na výrobu svých kečupů. „Naši řidiči jezdí do městečka nedaleko Bolzana. Informace přicházejí stále nové, takže čekáme, jak se situace vyvine. Pokud by byla oblast uzavřena nebo se zavřely hranice, byla by to samozřejmě komplikace. Aktuálně máme zásoby protlaku minimálně na měsíc, ale chceme je navýšit. Využijeme toho, že hranice jsou otevřené a dovezeme je,“ řekl Deníku provozní ředitel Spaku Sušice Čeněk Kohoušek.

Prázdné dálnice směřující z Rakouska do Itálie

Podle Jiřího Žabky ml., šéfa klatovské dopravní společnosti Level, jejíž řidiči do Itálie pravidelně jezdí, není situace zatím tak vážná, jak to vypadá podle zpráv z médií. „Je to taková nafouknutá bublina, snaží se udělat obrovskou prevenci. Pochopitelně nám jde ale o zdraví zaměstnanců. Řidiče jsme vybavili rouškami, dezinfekčními prostředky, rukavicemi a poučili jsme je. Pokud budou dodržovat to, co mají, je nákaza nepravděpodobná,“ řekl Žabka. Dodal, že některá místa jsou sice uzavřena, ale firmu to zatím nijak nezasáhlo. „Pokud by samozřejmě byly uzavřeny celé oblasti, nebo dokonce hranice, což nepředpokládám, problém už by to byl,“ dodal.

ZATÍM SE LYŽUJE

Častější dotazy na Itálii kvůli koronaviru zaznamenávají i cestovní kanceláře. „S objednávkami letních dovolených lidé zatím vyčkávají. Aktuální lyžařské zájezdy se neruší, zimní střediska nemají omezení,“ řekl Miloslav Jarošík z klatovské cestovní agentury.