Rumun Dorin-Marin Ciocian znásilnil na Klatovsku starší ženu, u soudu měl ale štěstí a vyvázl s podmínkou. Pak naboural cizí auto a ujel. Když ho policisté chytili, měl bezmála dvě promile.

Foto: PČR

Hrozil mu kriminál, ale tentokrát už před soudem neskončil. Vzal do zaječích a policisté po něm marně pátrají už od letošního března. Není jediný. Aktuálně policisté z Klatovska hledají více než dvě desítky lidí. Většinou jde o muže, v pátrání jsou ale i tři ženy včetně dvou dívek mladších 18 let. Po jednom z hledaných policie neúspěšně pátrá už bezmála dvacet let.

V policejních databázích najdete dva typy lidí, po nichž se pátrá – hledané, což jsou ti, laicky řečeno, kteří zajímají z nějakého důvody orgány činné v trestním řízení, a pohřešované, tedy ty, jež postrádají jejich blízcí.

„Jedinou pohřešovanou osobou v současné době v rámci územního odboru Klatovy je Miroslav Štembera, narozený 25. 11. 1950, trvale bytem Hrádek 2, po kterém je vedeno pátrání od 18. 11. 2019,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že pohřešovaný zmíněného dne kolem 14. hodiny odešel z místa bydliště na svoji pravidelnou procházku po okolí, ze které se nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Od té doby se po něm slehla země.

„Nejdéle hledanou osobou je Seyit Hemayatallah Altay, narozený 1. 2. 1966, státní příslušnost Turecko, po kterém bylo vyhlášeno pátrání dne 7. 6. 2005 na základě příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, vydaného Krajským soudem v Českých Budějovicích. Tento na hledaného vydal rovněž Evropský zatýkací rozkaz,“ doplnila Brožová. V případě tohoto cizince mají policisté jeho hledání o to těžší, že nemají k dispozici ani jeho fotografii. Hodně dlouho unikají spravedlnosti i Petr Osvald, Josef Kolář a Zdeněk Houška, všichni přes pět let. Z žen je nejdéle v pátrání Marie Jandová, už přes čtyři roky.

Kromě Čechů a již zmíněných Rumuna a Turka pátrá klatovská policie i po Slovácích, Moldavanech, Vietnamci či Ukrajinci.