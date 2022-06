Klatovská policie Deníku neposkytla k problematice žádné informace. Z databáze na policejních stránkách ale vyplývá, že aktuálně je na Klatovsku z 23 osob v pátrání 21 hledaných. To jsou ti, laicky řečeno, kteří zajímají z nějakého důvody orgány činné v trestním řízení. Zbylí dva jsou pohřešovaní - jinými slovy, postrádají je jejich blízcí. Josefa Trojana jen několik dnů, ale po Miroslavu Štemberovi z Hrádku u Sušice, narozeném v roce 1950, pátrá policie neúspěšně už rok a půl. Nejintenzivnější bylo jeho hledání krátce poté, co odešel z domova 18. listopadu 2019 a už se nevrátil. V následujících dnech ho hledali policisté z různých oddělení, pořádkové služby Plzeňského kraje, policejní letecká služba, psovodi se služebními psy, profesionální i dobrovolní hasiči, Informační a strážní služba Národního parku Šumava, kynologové Horské služby a další. Na pomoc byli přivoláni i piloti dronů, ale vše bylo marné. Muž se nenašel dodnes.

Mezi hledanými je jednoznačným králem v délce prchání před spravedlností Seyit Hemayatallah Altay, jenž je v pátrání už od června 2005. V případě tohoto Turka mají policisté jeho hledání o to těžší, že nemají k dispozici ani jeho fotografii. Přes pět let je hledán Petr Osvald, už od února 2018 se neúspěšně pátrá po Josefu Kolářovi. V jeho případě policisté uvedli i bližší informace, které jinak u osob v pátrání běžně nezveřejňují. „Na muže vydal soud v měsíci únoru roku 2018 a měsíci září 2019 příkaz k zatčení, v měsíci březnu i září 2019 a měsíci únoru 2022 čtyři příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. V roce 2019 soud vydal Evropský zatýkací rozkaz,“ stojí na policejních stránkách. Nejdéle hledanou ženou na Klatovsku je Marie Jandová, po níž bylo pátrání vyhlášeno před dvěma lety.

Kromě Čechů a Turka pátrá policie z Klatovska i po Moldavci, Ukrajinci, Vietnamci či Belgičanovi.

Nehledali jsme kupce na firmu, nabídka přišla sama, říká majitel Jaroslav Nejdl