Co říkáte na výsledek voleb?

Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří nám dali své hlasy. Beru to jako odměnu za dlouhodobou činnost, kterou se snažíme odvádět. V této době, i s dopady celostátních záležitostí, to není jednoduché. Doufal jsem, že náš výsledek bude začínat dvojkou, to se splnilo, a těch necelých šest procent navíc beru jako velkou odměnu od voličů. Moc si všech hlasů vážím.

Poměrně dlouho dobu během sčítání bylo na prvním místě ANO s ČSSD, co na to říká?

Myslím, že jsou to právě dopady nejistoty, a koneckonců kampaní a informací, které přicházejí z celostátní politiky. Nedivím se, že jsou lidé nejistí, že mají obavy. Je to celkem logické, že k souboji došlo.

Spolupráce je nepředstavitelná, říkají ohledně koalice Piráti i ODS v Sušici

Jaké máte nyní plány?

Musím jednoznačně podtrhnout to, že město dlouhodobě rozumně hospodaří a jsme schopni překonat období letošní zimy a předpokládám i další nelehké měsíce. Takže organizace, školy, technické služby a další budou zajištěné pro provoz, neutlumíme je. Jsme schopni udržet kulturní, společenský a sportovní život ve městě. Máme připravenou celou řadu projektů a nedojde-li k naprosto nepředvídatelné katastrofální situaci, tak si myslím, že se podaří některé nejen rozjet, ale i dokončit v tomto volebním období. Budeme-li mít na nich samozřejmě shodu v zastupitelstvu.

S kým budete jednat o koalici?

Domluvili jsme se na společném postupu s Nestraníky, nemáme většinu v zastupitelstvu, ale jsme připraveni jednat s dalšími uskupeními. Pokud se shodneme na bodech, které bychom chtěli v následujícím období udělat, ta doufám, že se dohodneme i na dobré koalici.