Bojovník proti nacismu a komunismu, František Wiendl z Klatovska, který letos oslaví již 96. narozeniny, se dočkal dalšího ocenění.

František Wiendl z Klatovska obdržel na půdě Senátu ČR v Praze Cenu Václava Bendy za svobodu, demokracii a lidská práva. | Foto: Jan Wiendl

Ve čtvrtek převzal na půdě Senátu ČR v Praze Cenu Václava Bendy za svobodu, demokracii a lidská práva, udělovanou Ústavem pro studium totalitních režimů. „Nejde ani tak o to ocenění, jako o to, že se nezapomíná na to, co se dělo. Mám radost, že se lidé dozvědí, jak to tehdy vypadalo, že se to stále připomíná. Neměli bychom na to nikdy zapomenout,“ řekl Deníku nestárnoucí Wiendl, pro něhož to byl dárek k 70. výročí jeho zatčení, které bylo 20. 11. 1949. Za převádění lidí přes šumavské kopce do Bavorska strávil v komunistických lágrech deset let. Je mj. držitelem Řádu TGM III. stupně či ceny Paměti národa.