„Bývalo to tady hezké, chodilo se sem posedět, ale teď je to strašné. Když tudy chci jít, podívám se, zda je ulička prázdná, protože se tady schází různí lidé a je o strach tudy projít. A ten nepořádek, to je katastrofa, vždyť si nemůžeme jít ani sednout s dětmi, abychom se nebáli, že se o něco zraní. Je tam naházené kdeco,“ postěžovala si Klatovanka Helena Toušková.

Lidé navrhovali různá řešení včetně prořezání stromů, aby tam bylo více vidět. To se ale nechystá. „Žádné razantní změny nebo úpravy v lokalitě neplánujeme. Ulička je dlouhodobý problém, který se průběžně řeší i ve spolupráci s městskou policií. Jediné, co je momentálně z naší strany v možnostech, je zintenzivnění úklidu. Jinak se tam provádí pouze standardní údržba zeleně, chodníků a ostatních ploch. Vím, že jsou určité tlaky na poražení části stromů tak, aby došlo k prosvětlení lokality, ale proti tomu zásadně vystupuji již z pozice vedoucího odboru životního prostředí i ze současné pozice správce zeleně,“ řekl ředitel Technických služeb města Klatov Libor Hošek.

Podle velitele městské policie Luboše Steinbacha se situace v tomto místě oproti minulým letům zlepšila. „Chodíme tam na kontroly pravidelně, řešil se tam nepořádek, popíjení alkoholu, ale musím říci, že proti tomu, co se tam dělo v minulých letech, je to nyní mnohem klidnější,“ uvedl Steinbach.

Ale i ti, co se tam scházejí nyní, za sebou nechávají neustále velký nepořádek. Jako problém to vidí i místostarosta Klatov Václav Chroust. „Opakovaně jsou zde problémy s některými nepřizpůsobivými lidmi, nejčastěji zřejmě bezdomovci. Zůstává tu po nich nepořádek, občas i slovně atakují ostatní, kteří tu procházejí. Situaci pravidelně monitoruje městská policie. Problém není místo samé, to je naopak příjemně stinné, navržené s určitou rozvahou a citem. Problémem jsou ti konkrétní lidé, kteří se neumějí chovat. Nechávají poházené odpadky, láhve, papíry, tašky a podobně, což po nich samozřejmě někdo jiný uklidí, kontejner na odpad je opakovaně přemísťovaný také, ale normální to není. Zřejmě tedy bude nutné neustále ‚řešit‘ přestupky konkrétních lidí,“ okomentoval situaci místostarosta a dodal, že zkontrolují a opraví lavičky.

S pořádkem v ulicích, nejen ve zmiňované lokalitě, technickým službám (TS) nyní pomáhají dva nové stroje. V květnu TS rozšířily vozový park pro úklid města o nový víceúčelový stroj HAKO CITYMASTER 1650, který dokáže letní zametání díky agresivnímu kartáči na čištění zámkových dlažeb a podobně, ale i zimní údržbu – shrnování sněhu, zametání sněhu, posyp solí i inertními materiály. Je určen především pro úklid chodníků. Pořizovací hodnota stroje je 4,2 milionu Kč. „Stroj je již možné v ulicích města vidět a jistě přispěje i ke zvýšení pořádku ve městě, a to včetně lokality u zdravotnické školy,“ poznamenal Hošek.

Další nový stroj, který je možné ve městě potkávat, je samochodný elektrický vysavač GLUTTON H2O Perfect, který je rovněž určen pro úklid na chodnících a hůře dostupných místech, kam není možné nasadit větší techniku. Ten byl pořízen za cca 700 tisíc Kč.