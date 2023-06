Žáci od čtvrté do deváté třídy ze Základní školy v Čapkově ulici v Klatovech měli zájem si vyzkoušet práci redaktora. Sami ve škole začali vydávat školní noviny, a tak jsem je jako redaktorka Klatovského deníku vzala do terénu.

Žáci ZŠ Klatovy, Čapkova ulice a jejich anketní dopoledne. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Byl zrovna první letní den a počasí tomu i nasvědčovalo, takže jsme se sešli v parku ve stínu, kde jsem jim vyprávěla, jak to v novinách chodí, a děti se ptaly na to, co je zajímalo. Například jestli za ty roky, kdy noviny vychází, nebylo už vše napsáno, jak psát články, jak by měly být dlouhé, kolik se toho musí denně udělat, kolik takový redaktor bere peněz a podobně. Mě naopak zajímalo, zda taková mladá generace ještě ví, jak vypadá tištěný Deník, a k mému překvapení se jich několik přihlásilo i s tím, že si ho dokonce někdy čtou. Většina, jak se dalo předpokládat, zná webovou verzi, někdo se přiznal, že ani tu. Potěšením pro mě hned zpočátku byla reakce jednoho z chlapců: „Já si vás cením, vaše práce není vůbec jednoduchá.“

Na další část ale byli všichni pečlivě připraveni. Dvacítka dětí se rozdělila na několik skupin a měly za úkol si nachystat anketní otázky k letním tématům. A musím uznat, že byly originální a byla jich spousta. Nakonec si musela každá skupina vybrat jednu a s tou vyrazili do terénu. Představa, že vše půjde jako po másle a že počet pět respondentů je maličkost, se po chvíli stala scestnou. Nejmladším dětem jsme nakonec s paní učitelkou trochu pomohly, jelikož byly hodně nervózní při oslovování lidí.

Jak už to u anket bývá, sehnat odpovědi bylo snadné, ale problém nastal, jakmile žáci chtěli po lidech jméno, a vůbec největší potíž nastala s fotkou. Ale musím uznat, že přes počáteční zklamání a nechuť do dalšího oslovování se s tím všichni poprali na jedničku a zvládli to skvěle. Skupinka odvážných chlapců si dokonce troufla oslovit starostu města Rudolfa Salvetra, kterého, jak později řekl, oslovení potěšilo.

Všichni tak na závěr uznali, že není vše tak jednoduché, jak to někdy vypadá. Ale potěšující bylo, že se našlo mnoho takových, kteří projevili zájem o další zkušenost, takže kdo ví, kam se vydáme příště.

Za příjemné odpoledne ještě jednou všem děkuji a rovněž paní učitelce Simoně Musilové, která mě oslovila a po celou dobu byla nápomocná.

Jak anketa dopadla, se můžete podívat ve fotogalerii.