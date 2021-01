Zdroj: Deník

Automoto klub Pačejov vznikl v roce 1960 jako klub nadšenců motorismu. „Zpočátku to bylo spíš ohledně motorek, vytvářely se regionální soutěže. Postupem času si pánové řekli, že by chtěli něco většího, že by se chtěli více angažovat v autech. Někdy koncem 60. let uspořádali první automobilové orientační soutěže, které se následně vyvíjely až po rally. V dnešní době jezdíme mistrovství České republiky v rally – Invelt rally Pačejov. Jde o dvoudenní soutěž, na kterou se sjede až 150 posádek a až několik tisíc diváků,“ představil klub Václav Štípek.

K loňskému roku má klub 58 členů, kteří se podílí na různých činnostech i přípravách rally. Ta se v loňském roce ještě vyhnula koronavirovým opatřením, letos je vše nejasné. „Vloni jsme dopadli ještě dobře, protože termínově rally vyšla na konec září, kdy nebyla opatření tak velká a my jsme se mohli soustředit na práci a přípravu. V letošním roce už je to horší, ještě nemáme vůbec termín, protože do našeho termínu nám vstoupily volby. Problém je i v tom, že kromě rally máme i jiné aktivity, jako jsou automobilové slalomy, besedy pro veřejnost a ty jsou v současné době pozastavené a nemůžeme dělat nic. Nejde nic takového dělat online,“ uzavřel Štípek.