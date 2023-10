Sušická nemocnice je dle jeho slov v současnosti zcela bez jakýchkoli soudních sporů a zcela bez bankovních úvěrů, a to díky velké podpoře města.

Místostarostu vystřídá v nemocnici nový jednatel. Otvírají se i nová oddělení

V polovině září se uskutečnilo druhé jednání pracovní skupiny ohledně odborného posouzení rozsahu zdravotních služeb poskytovaných Plzeňským krajem v Sušické nemocnici v případě provozování nemocnice krajem. „Výsledek nás moc nepotěšil, ale na druhou stranu ani nepřekvapil. Ukazuje ostatně složitou personální situaci, ve které se celé zdravotnictví nachází. Z lůžkových oddělení by kraj zachoval jen oddělení následné péče, jiné ne. Tedy lůžkovou internu ani připravované oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče ne. Provoz chirurgické ambulance by již nebyl nonstop, ale jen do 18. hodiny, v týdnu možná do 22. hodiny. Stejné omezení provozní doby by se vztahovalo na rentgen, sono a laboratoř. Nepočítá se ani s ambulancí ARO, tudíž by zaniklo i před rokem otevřené centrum infuzní terapie. Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost by také zachována nebyla. Služba první pomoci pro dospělé prý asi ano, pokud bude dost zaměstnanců. To samé platí i pro gynekologickou ambulanci a dětské oddělení. To by ale stejně bylo velmi omezeno, neboť například injekční penicilin není možné aplikovat bez zajištění lékaře ARO. O využití operačních sálů, například pro jednodenní chirurgii, se také neuvažuje,“ vyjmenoval Požárek.

Oficiální nabídku bude schvalovat krajské zastupitelstvo před Vánoci a následně ji předloží městu.