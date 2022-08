Nejvýznamnější rekonstrukce interiérů se tam dělala mezi roky 1984 a 1987, kdy vznikly lůžkové pokoje, sesterny, lékařské pokoje a další zázemí pro pacienty a personál. Později se začaly pokoje rekonstruovat. „Pokoje upravujeme na dvoj- a třílůžkové a vybavujeme je sociálním zařízením postupně od roku 2004. Každý rok jsme dělali zpravidla dva nebo tři, abychom úpravy dělali za plného provozu a neomezovali si jednorázově kapacity nemocnice. Momentálně má vlastní toalety a umývárnu zhruba 30 pokojů,“ řekl ředitel nemocnice Martin Grolmus s tím, že úprava dalších pokojů už by se musela dělat na úkor kapacit, což vzhledem k vysoké poptávce po následné péči s rehabilitací není možné.

Ve Švihově na následky povodní padlo čtrnáct domů, na náměstí jezdily čluny

I z toho důvodu nemocnice připravuje přístavbu sousední budovy. „Jde o přízemní budovu, kde jsou garáže a dílny. Návrh plánuje přístavbu dalších dvou podlaží, která by se spojila s hlavní budovou prosklenou spojovací chodbou. Do nových prostor bychom přesunuli například sklady zdravotnického materiálu a část prostor určených jako zázemí pro personál. V hlavní budově to pak umožní další modernizaci, rozšíření prostor pro pacienty do uvolněných místností a tím pádem další zkomfortnění pokojů,“ vysvětlil Grolmus s tím, že v dosud nerekonstruovaných pokojích se sníží počet lůžek, zpravidla ze čtyř na tři a nemocnice dostaví dalším pokojům vlastní sociální zařízení.

Nemocnice se v posledních letech soustředí také na úpravy samotného areálu. Rekonstruovala chodníky a přistavěla parkovací místa, neboť přibývá zdravotníků i pacientů, kteří dojíždějí do nemocnice autem. V úpravách hodlá nemocnice pokračovat i v dalších letech.