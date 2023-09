Vanžura má bohaté lékařské zkušenosti, od roku 1984 působí jako lékař se specializací kardiologie. Zkušenosti mu nechybí ani na postech manažera: 5 let ředitel Nemocnice Sedlčany, 12 let ředitel Divize lékařské přístrojové techniky Carl Zeiss, 9 let provozovatel Kardiologické kliniky Beroun, ředitel Rehabilitační kliniky Malvazinky a očních klinik Neovízia. V posledních letech působil jako lékař na čtyřech kardiologických klinikách. „Své působení na těchto klinikách ukončil a nadále se bude věnovat jen funkci jednatele Sušické nemocnice,“ sdělil Požárek.

„Karlovi Požárkovi patří velký dík, že do toho šel, udělal obrovský kus práce a nemocnici stabilizoval. Pan Vanžura je zkušený, navíc lékař, takže mu přejeme hodně úspěchů v práci,“ shrnul starosta Sušice Petr Mottl.

Stejně jako začal školní rok, tak v nemocnici byla otevřena čtvrtá stanice oddělení následné péče v prostorách bývalé chirurgie. „Všem kolegům patří velký dík a uznání, že se prostory podařilo po víceleté odstávce zprovoznit, a v relativně krátké době,“ řekl Požárek.

V říjnu se uskuteční také výběrové řízení na otevření oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Začít nemocnice plánuje s osmi lůžky a následně je rozšířit na patnáct.