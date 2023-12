Wenzel Václav Červený, jehož rodiče utekli z Československa do Bavorska po Sověty vedené invazi v roce 1968, je v Německu považován za nekorunovaného konopného krále. V Bavorsku provozuje řetězec obchodů s konopnými produkty, kvůli kterým pravidelně čelí policejním raziím.

Před soudem se ale dosud ani jednou zodpovídat nemusel, protože se soustředí na povolené konopí CBD. Tato látka je na rozdíl od THC nepsychoaktivní kanabinoid. Červený se roky zasazoval o legalizaci marihuany, ke které Německo vykročilo, po síti obchodů proto nyní připravuje pěstitelský klub.

"Zrovna jsme měli pětadvacátou razii," řekl v rozhovoru s ČTK dvaašedesátiletý klatovský rodák Červený. V Bavorsku má 11 obchodů, kde si lidé mohou koupit například konopné květy, konopnou čokoládu, konopný čaj nebo kávu, konopné oleje či kosmetiku s oblečením. Policisté jeho krámky pravidelně navštěvují kvůli podezření, že prodává i nelegální produkty s vysokým obsahem THC. "Zkouší to, ale dodnes mě k soudu nedostali," řekl.

Červený má spočítáno, že od března 2019, kdy přišla první razie, utrpěl kvůli prohlídkám ztrátu 500.000 eur (12,2 milionu Kč). "Oni mi to všechno zabaví a musí to zkontrolovat, tím se to ale znehodnotí," vysvětlil. Poznamenal, že každou razii musí obhájit, proto jen za právní služby utratil v posledních pěti letech 200.000 eur (4,9 milionu Kč).

Do hledáčku policie se čas od času dostávají i zákazníci. "Prodáme jim CBD konopí a když je s ním chytí, tak jim ho odeberou. To, že je to CBD, je nezajímá. Pak dostanou pokutu nebo předvolání k soudu. Netestují to a automaticky napíšou, že je tam THC," řekl Červený. V takové situaci se mohou zákazníci na Červeného obrátit. "My víme, co děláme. Vždycky říkám, že konopí prodáváme se zárukou," řekl. Věc tak přeberou Červeného právníci. "Měli jsme asi 15 takových případů a všechno jsme vyhráli," dodal.

S podobnými problémy by ale už za několik měsíců mohl být konec, protože Německo vykročilo k legalizaci konopí i s obsahem THC. To je podobně jako v Česku legální pro léčebné účely, nově se ale povolení rozšíří i na rekreační užívání. Příslušný návrh zákona v srpnu schválila vláda a nyní se čeká na souhlas parlamentu. Kvůli průtahům nevstoupí legalizace v platnost od ledna, jak se původně předpokládalo, ale zřejmě od dubna. Díky rozvolněným pravidlům budou moci starší 18 let držet až 25 gramů a pěstovat tři rostliny konopí pro vlastní potřebu. Pěstovat bude možné také velkoobjemově v rámci klubů, které budou moci mít až 500 členů. Každý z nich bude moci díky pěstitelskému sdružení získat až 50 gramů konopí měsíčně.

Takový klub připravuje i Červený, který už si kvůli tomu v Aschheimu u Mnichova pronajal prostory po bývalém supermarketu. Zájem o členství vyslovilo prozatím 200 lidí, z nichž 40 už platí měsíční členský poplatek 150 eur (3700 Kč). Kluby nesmějí být výdělečné, na svou činnost si ale peníze zajistit mohou. V případě Červeného klubu činí jen odhad na měsíční spotřebu elektřiny 20.000 eur (489.000 Kč), a to i za použití úsporné technologie LED.

"My počítáme s provozními náklady asi 75.000 eur měsíčně (1,8 milionu Kč). Když to vydělíme 500 členy, dělá to 150 eur měsíčně," spočítal Červený. "Za 150 eur tak každý člen dostane měsíčně 50 gramů, což vychází na tři eura (73 Kč) za gram. V Mnichově přitom na ulici vyjde ve špatné kvalitě gram na deset eur (245 Kč), v dobré za 20 eur (490 Kč)," poznamenal.

Hned vedle klubu připravuje Červený velký obchod uspořádaný jako zážitkové muzeum. "Lidé se tam dozví všechno o konopí," řekl. Plánuje tam pořádat workshopy, přednášky a hudební vystoupení.

Ke konopí se Červený dostal náhodou. Předtím se 30 let živil jako hospodský. "Měl jsem restaurace i veliké hospody pro 800 lidí. Nabízel jsem třeba 200 druhů piv, americkou, australskou nebo italskou kuchyni. Pak ale v Bavorsku přišel zákaz kouření," řekl. Povolené tehdy ještě byly kuřácké kluby, pro který se Červený, ač sám nekuřák, rozhodnul. Zakouřené prostředí se mu ale nelíbilo, proto se snažil vzduch v restauraci čistit. "Udělal jsem filtry, jaké se používají na ponorkách. S (certifikační společností) TÜV jsem dokázal, že můj vzduch (v restauraci) byl lepší než před vchodem na ulici," vysvětlil. Pak ale Bavorsko vyhlásilo celkový zákaz kouření v hospodách, což vedlo i ke konci podnikání Červeného.

Červený se pak začal zajímal o politiku. Díky tomu se u lidí setkal s výzvami, aby se zasadil o legalizaci konopí. "Říkal jsem jim, že to jsou blázni, vždyť je to droga. To oni odmítli, protože to považovali za lék. Tak jsem se o to začal zajímat a zjistil jsem, že je zde větší diskriminace než s kuřáckými kluby," řekl.

V roce 2014 založil bavorský konopný svaz Cannabis-Verband Bayern (CVB) a začal sbírat podpisy na referendum. "Dva roky jsem stál na ulici. Celkem asi 300 dní, denně vždy osm hodin, abych sebral 40.000 podpisů. Z té aktivity jsem udělal malý krámek," uvedl o začátcích. V roce 2015 pak v Bavorsku uspořádal konopný veletrh Cannabis XXL. "Byl to první konopný veletrh v Německu. Každý měl strach a říkal, že jsem blázen, když dělám veletrh, ještě k tomu v Bavorsku," uvedl. Mnoho německých vystavovatelů mu účast z obav odřeklo, veletrh nakonec zachránili Češi.

"Hodně spolupracuji s Čechy, jako je Martin Sulán, který dělá třeba konopnou zmrzlinu. Spojil jsem se s ním a on obstaral Čechy. Na 80 procent (vystavovatelů) bylo z Česka, Němci měli z výstavy strach," řekl.

O Červeném tak německá média píší výhradně jako o konopném králi. "To sedí. Nikdo srovnatelný v Německu není," dodal Červený.