Ochránci přírody i turisté na německé straně Šumavy smutní. Uhynula poslední vlčí samice, která žila ve výbězích zvířat Národního parku Bavorský les (NPBL). „Mezi zaměstnanci panuje kvůli úhynu extrémně depresivní nálada,“ uvedla Ursula Schuster z NPBL, jenž o smrti zvířete informoval ve čtvrtek.

Ilustrační foto. | Foto: Patrik Staněk

Krátce před svou smrtí musela být osmiletá vlčice odchycena ve výběhu Falkenstein u Ludwigsthalu. Důvodem jsou podle NPBL připravovaná tamní opatření proti kůrovci. Vzhledem k tomu, že výběh vlků je poblíž Domu divočiny na okraji národního parku, musí tam být odstraněny smrky napadené kůrovcem. Potřebné práce jsou možné pouze v případě, že ve výběhu nejsou žádná zvířata.

„Protože zvíře nedávno zhublo, bylo zvíře anestetizováno nízkou dávkou. Poté byl odebrán vzorek krve, jejíž rozbor stále probíhá. Anestetikum i transport do Centru Národního parku Luzný u Neuschönau (tam je druhý vlčí výběh v Bavorském lese, nyní bez zvířat – pozn. aut.) proběhly bez komplikací. Zvíře však krátce poté zemřelo. O příčině smrti zatím nelze poskytnout žádné informace. Na výsledek pitvy se čeká,“ informoval NPBL.

Problémy s chovem vlků v NPBL začaly v roce 2017, kdy z výběhu poblíž Ludwigsthalu nedaleko Železné Rudy zřejmě po zásahu ekologického aktivisty utekla šestičlenná smečka, z níž přežilo jen jedno zvíře. Němci se pak snažili získat vlky i od českých kolegů, ale ti jim žádné zvíře nemohli poskytnout. Vedoucí zoologického oddělení Správy NP Šumava Jan Mokrý to vysvětlil tím, že každý zásah do smečky ve výběhu u Srní by mohl narušit její rovnováhu.