Přístup Němců ke koronaviru je úplně jiný než český přístup. Němci se nechrání rouškami a Čechům, kteří je nosí, se smějí. Někde jim je dokonce zakazují. Deníku to řekli lidé z Plzeňského kraje, kteří žijí v Německu nebo tam za prací dojíždějí (článek vznikl před rozhodnutím vlády o zavření hranic pendlerům - pozn. redakce).

„U nás ve městě jsem nepotkala jediného Němce, který by měl roušku. Místní chodí ven, shlukují se v parcích, někteří pořádají i party. Chránit se snažíme my z Česka, chrání se i další cizinci ve městě, třeba Vietnamci či Korejci, ale Němci na to kašlou,“ popisuje Lucie Hnojská z Klatovska, která žije v Německu už pátým rokem. V okrese Sonneberg v Durynském kraji pracuje jako manažerka ve firmě zabývající se exportem a importem.

„Němci se vůbec nechrání. My Češi nosíme roušky, oni se nám smějí, fotí si nás. Kamarád mi dokonce říkal, že jeho dcera dělá v továrně na výrobu součástek a tam jim roušky zakázali nosit, aby nešířili paniku,“ přidává svoje zkušenosti Honza, který bydlí v západních Čechách, ale pracuje v Bavorsku.

„Když jsme teď jela vlakem s rouškou, tak na mě nějaká paní začala křičet, že pokud mám koronavir, tak ať vystoupím. Vysvětlovala jsem jí, že rouškou chráním sebe i ji a prosila jsem ji, aby byla tak hodná a taky si zakryla obličej, ale nezajímalo ji to. S rouškou jsme tu spíš za exoty,“ líčí Hnojská. Podobné zkušenosti má i řada dalších. „Pracuji v Regenu ve firmě o cca 300 lidech. Žádný z německých pracovníků nenosí v práci roušku nebo respirátor, a když je mají Češi, tak z toho mají srandu,“ napsal ve facebookové diskuzi k pendlerům Vladimír ze Sušicka.

LÍSTEČKY V LIDLU

„Určitá opatření ale jsou. Například u nás ve městě už některé firmy zkracují pracovní dobu, v té naší máme jako zaměstnanci zákaz vycestovat za hranice, změnili nám kvůli tomu smlouvy. Už teď vím, že minimálně tři měsíce se do Čech nepodívám,“ řekla Hnojská. Dodala, že od tohoto pondělí speciálně v jejich kraji platí, že zaměstnanci obchodů musejí používat ochranné roušky. „Do neděle je ale mít nemuseli a ani neměli. V obchodech je to hrozné. Například v Lidlu u nás ve městě jsou taková opatření, že dostáváme lístečky a musím čekat, až zavolají číslo, abychom se dostali třeba k masu nebo aby na nás zbyl toaletní papír. Je to šílené, vybrakované. Člověk nesežene nic, pokud nestojí už v sedm ráno před obchodem. Takže lidi se nechrání, ale nakupují ve velkém,“ uzavřela mladá Západočeška.

I v Německu se ale opatření začínají stále více zpřísňovat, podle tamních médií budou v celé zemi kvůli rychlému šíření koronaviru zakázána shromáždění více než dvou lidí.