/FOTOGALERIE/ Minuta ticha za padlé provozovny a za ČR ukončila „Klatovský manifest za svobodné žití“, na kterém se sešla necelá padesátka lidí.

Klatovský manifest za svobodné žití. | Foto: Deník / Milan Kilián

„Přišli jsme vyjádřit nesouhlas se současnou situací. Mnoho lidí je na pokraji bídy, neboť přišli o práci, o brigády. Malí živnostníci nesmějí fungovat a přitom ve velkých supermarketech byla dosud hlava na hlavě. Přitom právě malé krámky, malé živnosti by byly schopny dodržet vládní opatření dle mého lépe než tyto velké obchodní domy,“ kritizoval majitel klatovské restaurace Martin Sekyra, který setkání svolal. Dodal, že i když musí mít zavřeno, platí nájem, energie a další náklady. Aby to zvládl, nechal se zaměstnat jako řidič. „Aby přežila hospoda, dělám občas výdejní okénko a vařím. Ale to samozřejmě nestačí ani na energie,“ uvedl Sekyra. Zavření restaurace zasáhlo nejen jeho, ale i jeho kolegy, kteří přišli o peníze potřebné např. na hypotéku.