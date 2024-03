Na Zelený čtvrtek 28. března se otevřou brány dvanácti státních památek v Plzeňském kraji. V každodenním provozu pak zůstanou po celé velikonoční svátky. Na pěti z nich se však po dvou letech zvyšuje základní vstupné.

Otevírají se brány dvanácti státních památek v Plzeňském kraji. Na statku U Matoušů představili jejich kasteláni novinky i průběh rekonstrukcí. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Vstupné pro dospělé v průměru podraží o 20 korun. Výjimkou pak bude zámek Kozel, kde se vstupné naopak o 20 korun zlevní. Na zbývajících památkách zůstávají ceny stejné. Beze změny je i systém slev nastavený v předchozích letech. Senioři, mládež do 24 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P tak zaplatí 80 procent z plného vstupného a děti od 6 do 17 let pouze 30 procent. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma,“ vysvětluje ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Zvýšení vstupného se týká konkrétně zámku Manětín, kláštera Plasy, hradu Rabí a hradu a zámku Horšovský Týn. K největšímu zdražení vstupného, o 40 korun, pak dochází na hradě Švihov, kde návštěvníci zaplatí místo původních 180 nově 220 korun.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Od podzimu loňského roku probíhá na našem hradě restaurování a konzervování nástěnných maleb v hradní kapli za 350 tisíc korun. S postupem restaurátorských prací se návštěvníci budou moci seznámit během speciálních prohlídek kaple v rámci Mezinárodního dne památek v dubnu a na podzim během Dnů evropského dědictví. Opět tu bude k vidění i výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku, konkrétně od 1. května o víkendech a o prázdninách pak každý den,“ říká Petra Vítková ze švihovského hradu.

Největším lákadlem letošní sezony by mohla být i nová prohlídková trasa na hradě Velhartice s názvem Šumavská klenotnice. Zájemce o netradiční interaktivní prohlídky zavede do dosud nepřístupných sklepů v nejstarší části hradu pod Jižním palácem.

„Nový okruh představí dramatický příběh ukrytí korunovačních klenotů na hradě za Menharta II. z Hradce před polovinou 15. století. Budeme se snažit do prohlídky zapojit i návštěvníky. Spolu s průvodcem budou pátrat po tom, jak klenoty na Velhartice putovaly, kdo a proč měl zájem je ukrýt zrovna tady,“ říká velhartický kastelán Matěj Mejstřík. Celkové náklady na obnovu prostor a vybudování expozice byly téměř 19 milionů korun. Prohlídkový okruh se veřejnosti otevře 1. května a bude stát 220 Kč.

Archeologický poklad v Plasích: Barokní jímka odhalila své tajemství

Do prostor opraveného zahradního altánku zvaného Gloriet budou moci nově zamířit návštěvníci zámku Červené Poříčí. Drobná stavba v barokním slohu nabídne nejenom odpočinek, nevšední výhledy na zámek, ale i panelovou výstavu o historii a proměnách zdejší zahrady.

Na mnoha památkách se kromě připravovaných novinek i pilně pracuje. Například v klášteře Kladruby pokračují stavební a restaurátorské práce, kde z dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 50 milionů korun bude opravena střecha a fasáda Staré prelatury. Klášter Plasy pak získal 100 milionů korun na dokončení obnovy sýpky a opravy altánu a ambitové chodby v bývalé opatské zahradě.

Namísto prohlídky gotické hradní kaple v Horšovském Týně, kde v současné době probíhají také restaurátorské práce, budou během prázdninových měsíců otevřeny nové trasy v běžně nepřístupných prostorách. Jedna představí sklepení, druhá interiéry Vdovského domu v zámecké zahradě a Erbovní sály zámku s unikátní malířskou výzdobou.

Prioritou správy zámku Nebílovy bude po přerušení prací na obnově barokní zahrady a odchodu původní zhotovitelské firmy její dokončení a restaurátorská oprava štítů špýcharu.

„Zahradu chceme dokončit ještě letos. Nyní vzniká nový rozpočet a po Velikonocích bude vysoutěžená nová firma, která snad stavbu dokončí v požadované kvalitě,“ doufá nebílovský kastelán Milan Fiala.

Vzácná tapiserie ze 16. století zdobí zámek Nebílovy. Můžete ji vidět i vy

Na Loveckém zámku Kozel se v současné době dokončují terminály na zpoplatněný vstup do zámeckých zahrad, který vyjde návštěvníka na 60 korun. Díky tomu ale zlevní vstupné do zámecké expozice ze 180 na 160 korun.