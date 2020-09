Městská policie v Sušici udělala v prvních třídách ZŠ Lerchova hravou metodou s přizpůsobením k věku dětí proškolení na správné přecházení silnic. Některým se vedlo dobře, jiné nevěděly, jak se při přecházení chovat.

Městská policie v Sušici učila děti přecházet. | Foto: MP Sušice

"Postupně jsem se všemi třemi třídami prvňáčků udělala krátkou teoretickou přípravu a zjištění, co vědí a jak umí přecházet. Potom jsme s jejich učitelkami a asistentkami nechaly děti samostatně přecházet, samozřejmě pod dozorem a s následným rozhovorem, co kdo udělal dobře a kde mají rezervy. Mezi dětmi byl velký rozdíl, některé věděly, jak se rozhlížet, kdy vstupovat do vozovky, že to zkoušely i s rodiči, některé mi naopak řekly, že si o tom doma s rodiči ani nepovídají a nikdy si přecházení s rodiči nevyzkoušely, těch bylo jich o poznání méně. Ale děti byly šikovné všechny, byly aktivní, ptaly se a svěřovaly se se svými zážitky. Užili jsme si to všichni," uvedla zástupkyně velitele městské policie v Sušici Ivana Vítovcová.