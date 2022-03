Příbuzní žijí v oblasti Kozova na západní Ukrajině. „Z nejbližších tam mám dědečka, tetu, sestřenici s dvouletou holčičkou, tři bratrance a spoustu dalších příbuzných. Zažívají šok z toho, co se děje, nikdo nechápe proč se něco takového stalo. Ale na druhou stranu to, co se děje, a to, co okolo vidí, je vede k obrovské odvaze ochraňovat svoje rodiny,“ řekla Romová.

Přiznala, že do poslední chvíle doufala, že k válce nedojde. „Pocity mám hodně smíšené, je to velký strach ale i odhodlanost, alespoň nějak pomoct, ale cítím i soucit, lítost, ale i obrovskou lásku a úctu vůči lidem, kteří brání své rodiny. A hlavně obrovskou vděčnost vůči všem lidem, kteří Ukrajině pomáhají,“ neskrývala dojetí mladá žena.

V oblasti, kde jsou její příbuzní, jim nejvíce chybí jakékoliv ochranné pomůcky, jako jsou neprůstřelné vesty, helmy, dalekohledy, vysílačky, zařízení na noční vidění, svítilny a také termoprádlo. „Tyto pomůcky potřebují lidé, kteří hlídkují ve vesnicích nebo městech a při zaregistrování nějakého nebezpečí vyhlašují poplachy, aby se lidi mohli úkryt včas do bezpečí,“ vysvětlila Romová s tím, že i přesto, jaké nebezpečí tam panuje, zatím nikdo z rodiny nemíří do Čech. „Sestřenice s holčičkou o tom uvažovala, ale na hranicích bohužel jsou obrovské fronty, bojí se, že by to nezvládla několik dní v zimě pod širým nebem,“ uvedla důvod žena, která je s nimi v každodenním kontaktu. „Každé ráno zjišťujeme, jak přečkali noc. Přes noc i den jsou často sirény, které ohlašují případné nebezpečí, a lidé se musí schovat do sklepů nebo do úkrytů,“ popsala co nejen její rodina prožívá a přejí si jediné - aby válka brzy skončila.