V horkých letních dnech se každý rád osvěží zmrzlinou. Proto přinášíme několik tipů, kam se na ni v Klatovech vydat.

Ovocná zmrzlina v obchodním centru Škodovka v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Fronty lidí stávaly na zmrzlinu legendárního autíčka na náměstí, letos se ho však lidé nedočkají. "Chtěli bychom touto cestou ukončit spekulace o tom jestli letos vyjede autíčko se zmrzlinou. Jelikož se nám to tak hezky zakulatilo - vloni třicátá sezona a letos by to bylo 30 let od začátku našeho podnikání a vymazlování se se zmrzlinou, rozhodli jsme se kruh uzavřít. Chtěli bychom si konečně po těch dlouhých letech užívat hezkých jarních a letních dnů. Je nám to sice líto, ale začíná nám tím nová etapa života," uvedli na facebooku Jitka a Pavel Štáhlichovi.