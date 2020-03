Zákaz provozu platí do 24. března 6. hodiny ranní a týká se i služeb jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Naopak restaurace, které nabízejí možnost odnést si jídlo s sebou nebo jej doručit domů, mohou být otevřeny.

Nová situace zaskočila mnohé lidi, kteří byli zvyklí jezdit o víkendech na větší nákupy a obejít si různé obchody. "Přišla jsem, protože jsem chtěla nakoupit dceři nějaké jarnější oblečení, ale koukám, že je zavřeno. Vůbec jsem nevěděla, že je nové nařízení. Přiznám se, že jsme ráno vyjeli hned na nákup a nesledovali jsme, zda se něco nezměnilo," uvedla Petra Poláková, která chtěla nakoupit v klatovském obchodě Pepco.

Litují prodavačky

Stejně tak si nenakoupili ani lidé, kteří plánovali, že budou o víkendu sázet květiny, protože i obchod OBI má zavřeno. Stejně tak mnoho dalších obchodů jako jsou hračkárny, obuv, sport a podobně. Většina lidé opatření ale chápe a schvaluje, litují však prodavačky v potravinách. "Chápu, že se vláda snaží snižovat možnost shromažďování lidí. Je mi jen líto prodavaček právě v těchto velkých obchodech, protože tam teď bude tolik lidí, že se nezastaví a hlavně na ně bude prskat ještě více lidí. Mají můj velký obdiv," řekla Renata Dvořáková, která se chystala na nákup do Tesca. Stejný postoj mají i další obyvatelé.

Dle zaplněnosti parkovišť u některých obchodů je vidět, že si lidé vyjeli dělat zásoby i kvůli uzavřeným restauracím. Ti, kteří si rádi pochutnají na pivě, musí si nakoupit lahvové a tak i mnohé košíky nakupujících plní přepravky s pivy, s plechovkami či nějakou lahví tvrdšího alkoholu či vína.

Došlo tam na obavy, které měli provozovatelé restaurací již v pátek, že je zavřou úplně.

Dle nového nařízení musí obyvatelé odložit i návštěvu kadeřnictví či kosmetiky. "Vůbec nevím co mám dělat, je to rychlé. Hlavně mě štve nejvíc to, že musím zavřít, ale EET si vyřešit musím. To nechápu, vše odloží, ale tohle ne. Určitě zákaz naruší chod salonu, deset dni je dost, ale zase na druhou stranu je to potřeba a respektuji to," řekla jedna z klatovských kadeřnic.

Kvůli novým zákazům je tak nejvíce živo u obchodů s potravinami, ulice centra jsou téměř prázdná.

Podnikatelé pomáhají

Ale i přesto se najdou podnikatelé, kteří toto opatření využijí, aby pomohli jiným. Příkladem je Pavel Oudes v Sušici, který dal na facebook výzvu, že pomohou seniorům s nákupy. "Jelikož nás čeká teprve pořádný nástup corona chřipky a tím i další omezení rozhodli jsme se, že pomůžeme seniorům a lidem co si nejsou jisti tím, zda se pohybovat mezi ostatními. Rádi vám nakoupíme a přivezeme nezbytné potraviny a materiál," uvedl na facebooku podnikatel.

Ti, kteří nechtějí jezdit nakoupit jídlo, si stále mohou objednávat obědy či večeře domů. Rozvoz Dáme jídlo zůstává nepřerušen. "S našimi partnery z řad restaurací pracujeme na tom, abychom i nadále zajistili potřebnou dostupnost našich služeb v rámci celé České republiky a zároveň tím podporujeme i jejich provoz, který by nyní jinak v naprosté většině případů musel být minimálně na deset dní přerušen. Zároveň jsme připraveni přijmout nové restaurace, které do této doby služeb rozvozu nevyužívaly, a nabídnout jim tak možnosti platformy Dáme jídlo. Samozřejmě pro všechny naše partnery platí veškerá přísná hygienická a bezpečnostní opatření jako doposud," uvedl výkonný ředitel Dáme jídlo Filip Fingl.

Jídlo do krabiček zavádí například restaurace Střelnice v Klatovech. Mnohé restaurace, které nabízejí rozvoz, pokračují s touto službou i nadále, například Paleta v Klatovech.