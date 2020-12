Velký nával ale nebyl patrný v restauracích. Ne všude je tak návrat radostný, někde čekají záchranu před krachem.

Velký dopad mělo opakované zavření na klatovský obchod Šifra móda, který je nucen uzavřít jednu z prodejen. „Jsme moc rádi, že jsme mohli konečně otevřít. Ale bohužel musíme uzavřít jednu ze dvou prodejen. Uzavření nás hodně zasáhlo, protože jsem neměli žádné příjmy. Chodilo nám zboží, které jsem objednávali již dříve a nebylo z čeho zaplatit,“ uvedla vedoucí prodejen Vendula Šipošová, která dodala, že i když se snažili v druhé vlně uzavření provozovat e-shop, tak jim to příliš nepomohlo, nebyl tak velký zájem. „Kdybychom neuzavřeli jednu prodejnu, tak bychom mohli zkrachovat,“ dodala.

Doufají tak, že se nyní podaří alespoň část tržeb dohnat před Vánoci.

https://public.tableau.com/shared/NZPSSMGMS?:display_count=y&:origin=viz_share_link

Ve frontě si museli hned od rána počkat lidé například u klatovského obchodu Pepco, tam se chvílemi fronta táhla přes celý chodník až za roh. Do prodejny mohlo kvůli nařízení vlády vejít jen 37 lidí. „Já jsem přišla ve tři čtvrtě na devět a to ještě poměrně šlo. Nakoupila jsem hlavně vánoční dárky. A bylo vidět, že to lidé brali z gruntu. Nějaký pán nakupoval výzdobu, dárky, oblečení a nesl několik tašek, platil tisíce. Pak jsem vyšla a už stála celkem dlouhá fronta,“ řekla jedna z nakupujících Věra Schmidová.

Jinde se podobně dlouhé fronty nedělaly. Několik lidí vyčkávalo před hračkárnou, ale jinde zřejmě kapacity stačily.

Do práce už se těšily i kadeřnice, které se od rána také nezastavily. „Jsme rády, že už nás konečně otevřely. Bylo to už dlouhé,“ uvedla vedoucí kadeřnictví v Plánické ulici v Klatovech Hana Suttá. Natěšení byli především zákazníci. „Už jsem pěkně zarostlý, ale do rukou manželky jsem se pustit nechtěl, to bych mohl jít rovnou do hola,“ smál se Klatovan Pavel Kříž.

Tak veselo nebylo ale v restauracích, během poledne bylo ve většině téměř prázdno. Provozní restaurace U Radů Ladislav Hošek nečeká žádné zázraky. „Nepočítám s tím, že by se lidé do hospod hrnuli. Dokud budeme všude slýchat, jaké je nemocnost a kolik je nakažených, tak se lidé budou bát a chodit nebudou,“ řekl Hošek.

Podobně situaci předvídal i provozovatel restaurace U Katakomb, který rovněž nepočítal už před otevřením s tím, že by se lidé ve velkém nahrnuli.