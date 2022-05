Stejný počet nehod má na svém účtu také křižovatka v Janovicích nad Úhlavou ve směru na Nýrsko. Ty má na svědomí nepozornost řidičů. Rychlost a stav vozovky mnohdy nezvládali řidiči také v Kokšíně, kde především za deště často končili v příkopu a zdi domu. „Když zapršelo, bylo to tam někdy jak na skluzavce, muselo se tam jezdit fakt opatrně. Když to tam někdo neznal a jel jako prase, tak letěl do zdi. Podobné to bylo dřív i v Dehtíně, ale udělali jiný povrch a zlepšilo se to,“ řekl řidič Karel Kovář.

Kvůli častým nehodám tam obyvatelé dlouho volali po úpravě povrchu vozovky, které se nedávno dočkali.

Čtyři nehody má na svém kontě také křižovatka ulic Kollárova, Plzeňská a Maxima Gorkého. I tam je má na svědomí především nepozornost řidičů a nedání přednosti.

Gilotina kamionů

Ovšem nejčastější výjezdy má policie paradoxně k viaduktům, a to nejvíce do Běšin, do tzv. esíčka. Jen od roku 2020 do současnosti se tam stalo 29 nehod, kdy za 12 stojí nepřizpůsobení rychlosti při sněhu, námraze a mokru a za 17 pak porušení zákazu vjezdu vozidel přesahujících vyznačenou mez (3,7 m). Uvíznutí kamionů je rovněž časté na komunikaci z Klatov do Lub, tam se viadukt nazývá gilotinou kamionů. V tomto místě jich za stejné období uvízlo 14, jen letos už tři. Podle policie je ale na obou úsecích značení dostatečné, jde tak o nedbalost řidičů. „Policisté na Klatovsku opakovaně upozorňují řidiče nákladních vozidel na rizika spojená s průjezdem pod železničním viaduktem. Řidiče upozorňuje na komunikaci ve všech směrech dopravní značení. To je opakovaně porušováno řidiči nákladních vozidel, zejména kamionovou dopravou. Znají výšku vozidla, najíždějí do protisměru, ohrožují a omezují tím ostatní účastníky silničního provozu,“ okomentovala Ladmanová s tím, že v důsledku poškození železničního mostu nebo i kolejí byla v několika případech zastavena i železniční doprava.

K nehodám podle dopravních expertů přispívá neukázněnost a agresivita řidičů a experti apelují na šoféry, aby byli pozorní. „Musejí předvídat a dodržovat pravidla silničního provozu. Základním problémem například je, že řidiči neblikají. Nedají znamení, když odbočují, přejíždějí z pruhu do pruhu, nebo když objíždějí překážku, cyklistu. Což způsobuje mnoho nehod,“ vyjmenovala dopravní expertka Václava Ircingová ze společnosti BESIP.

Stále častější jsou také srážky se zvěří. „V tomto případě je nutné intenzivně brzdit, aby byl náraz co nejmenší,“ uzavřela.

