FOTO: Nejvíce medailí si odnesla skupina ZUŠ dance

Klatovy – Více než šest set tanečníků ze sedmnácti skupin se předvedlo v sobotu v kulturním domě v Klatovech, kde se konal již 8. ročník pohárové taneční soutěže formací Poslední tanec sezony 2017, kterou pořádala taneční skupina Marty Dance Klatovy ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy.

„Zatančit si před domácím publikem využila celá řada místních souborů. Kromě pořádajícího Marty Dance se do soutěže přihlásily početné týmy ze Základní umělecké školy Josefa Kličky – ZUŠ dance a Modern Dance Studio, dále dvě skupiny tančící při Domě dětí a mládeže – Dance Stars a klub společenského tance. Přihlásil se také Dětský folklorní soubor Šumavánek a tým Daisy Plánice. Ti všichni společně s týmy z Domažlic, Dobřan, Holýšova, Plzně, Katovic, Blatné, Písku, Chodova a Prahy předvedly divákům celkem šedesát choreografií rozdělených do disciplín dance art, street dance, show dance, disco dance a plesových formací,“ uvedla za pořadatele Daria Nováčková.

Šestičlenná odborná porota měla nelehký úkol rozhodnout o pořadí skupin v každé kategorii. Nejúspěšnější skupinou se stala ZUŠ dance z Klatov, která se umisťovala na mnoha předních místech ve více kategoriích.

„Přípravy soutěže jsou každoročně velmi náročné, ale promítnou se do pohodového průběhu celé akce. Příjemná přátelská atmosféra, radost z tance a při troše štěstí i radost z medaile, společná oslava, sdílení dojmů. To jsou součásti soutěže, které ji dělají takovou, jaká je,“ dodala na závěr Nováčková.

Výsledky

Miniděti – Dance art

1. Daisy – Plánice – Až vyrostu, 2. ZUŠ dance

Děti – Dance art

1. ZUŠ dance – Life, 2. That I Am Yours

Děti – plesové formace

3. Marty Dance – Pomáda

Děti – show dance

1. ZUŠ dance, 2. TS Dance Stars – Klatovy

Junioři – Dance art

1. ZUŠ dance – Klatovy – Follow Me…, 2. Beliver, 3. I Miss You

Junioři – Disco a Disco show

1. ZUŠ dance

Junioři – Show dance

1. ZUŠ dance – Lost in Magic, 2. TS Dance Stars – Sweet Escape, 3. ZUŠ dance – Noc v muzeu

Mládež – Dance art

1. Marty Dance, 2. Modern Dance Studio

Mládež – Show dance

1. Modern Dance Studio

2. ZUŠ dance

Mládež – ples. formace

2. Taneční klub DDM