V pátek startuje Špičák sezonu, návštěvníci se musí připravit na kontroly

Stejně jako v jiných lyžařských střediscích se při nákupu skipasu (online nebo u kas) musí dospělý lyžař prokázat potvrzeným certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Netýká se to dětí do 12 let. Organizované skupiny dětí a mládeže ve věku 12-18 let jako jsou školní lyžařské kurzy nebo sportovní oddíly mohou bezinfekčnost doložit i platným PCR testem účastníků kurzu/tréninku. „Máme už na startu sezony nahlášenu účast několika lyžařských kurzů, takže potom co si zkontrolujeme jmenný seznam, tak oproti platným potvrzením o očkování, prodělané nemoci nebo PCR testu, vydáme skipasy. V této věkové kategorii se to ale netýká jednotlivců, těm bohužel skipas jen na platný test nevydáme, musí být stejně jako dospělí očkováni nebo být pro prodělání nemoci,“ upozorňuje V.Kasík.

