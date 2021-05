Vůbec nejvyšší teplotu naměřili meteorologové v Plzni-Bolevci, kde bylo rovných 28 °C. Teplotní rekordy se ale přepisovaly zcela výjimečně.

V pondělí nás čeká ještě teplejší den, který by do západních Čech měl přinést tropické teploty až 30 stupňu Celsia. Stejné teploty očekávají meteorologové i v úterý, kdy by ale odpoledne a k večeru měly dorazit přeháňky, místy i bouřky. Středa pak proprší a teploty klesnou o více než deset stupňů.