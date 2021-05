Modely vystavují sběratelé a stavitelé Libor Marek, Andrea Huclová a Jan Bednář a 3 D modely jsou do Chudenic zapůjčené od Úhlavy o. p. s. z Klatov. "K vidění jsou tu stavbičky z různých historických epoch od gotiky po baroko. Ukazujeme tu vedle hradů, zámků a církevních staveb i modely opevnění či staveb z podhradí. Nejmenší model na výstavě, a to kaple na Vintířově skále v Dobré Vodě u Hartmanic, má zhruba jeden centimetr a ten největší, kterým je monumentální hrad Karlštejn, skoro půl metru," prozrazuje zajímavosti výstavy kastelán zámku Chudenice Ludvík Pouza.

Na výstavě je i několik unikátů. Snad každý zná zříceninu legendami opředeného hradu Roupov, kterému dodnes dominuje komín jeho dochované černé kuchyně. "U nás máme ale opravdový unikát, hrad Roupov v jeho původní podobě, která vychází z dochovaného vyobrazení od Jana Willenberga z roku 1602. Model stavěla Andrea Huclová z Přimdy a jeho výroba jí zabrala dva měsíce práce. Jde ale nyní o jediný papírový model hradu Roupova na světě," upozornil kastelán.

A podobně tomu je i s dalšími hrady. Na výstavě uvidíte, jak vypadaly ve své původní podobě například hrad Přimda, hrad Buben, Skála u Přeštic a mnohé další. Vystavují zde také hned tři modely hradu Švihov, pohádkový Křivoklát i Bouzov. Z církevních objektů výstavě dominuje jezuitská kolej v Klatovech či kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce z klatovského náměstí.

Výstava na zámku v Chudenicích potrvá do 30. září. "Návštěvu výstavy můžete na zámku spojit i s prohlídkou expozic Muzea Josefa Dobrovského, kde přibyla expozice živností a loni i expozice chudenických hostinců a pivovaru. Přístupné jsou i sklepy a nově i zahrada, kde se návštěvníkům naskytnou nové pohledy na zámek a jedinou dochovanou baštu původní tvrze," nalákal kastelán.

Přístupné jsou na zámku stejně jako na jiných památkových objektech pouze ta místa, kam mohou návštěvníci sami bez průvodce a hromadných skupin. Celý zámecký areál s expozicemi a výstavami je v Chudenicích otevřen od úterý do neděle od 9 do 16 hodin, v červenci a srpnu pak do 17 hodin.