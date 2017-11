Nejlepší sportovce okresu Klatovy můžete nominovat do konce měsíce

Klatovsko – Řady úspěchů a hodnotných výsledků dosáhli v roce 2017 sportovci z Klatovska. S těmi nejlepšími se bude možné tradičně setkat na začátku příštího roku při slavnostním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Klatovy, kterou organizují společnost Sport Action s. r. o. a Česká unie sportu na Klatovsku zastoupená Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy.

Mediálně anketu zaštiťuje Klatovský deník. Oceňovat se bude opět v kategoriích jednotlivci mládež a dospělí, trenér mládeže a dospělých, rozhodčí, sportovní družstvo mládeže a dospělých. O jednu sportovní osobnost se rozroste síň slávy.

NOMINOVAT SPORTOVCE MOHOU I ČTENÁŘI

Úspěšné sportovce, týmy, trenéry nebo rozhodčí mohou nominovat sportovní kluby a oddíly, ale i čtenáři Klatovského deníku.

Z nominovaných vybere komise složená ze zástupců Klatovského deníku a Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy ve všech kategoriích ty nejlepší, kteří převezmou ceny na slavnostním galavečeru. Ten se bude konat 6. února 2018 od 17 hodin v sušickém kině.

ČTENÁŘI VYBEROU SPORTOVNÍ HVĚZDU

V minulém ročníku ankety titul nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Klatovy získala kickboxerka Tereza Martínková z klubu Hammers Gym, v mládežnické kategorii vyhrála vodní slalomářka Antonie Galušková z KVS Sušice.

Svoji sportovní hvězdu si z nominovaných sportovců zvolí také čtenáři Klatovského deníku. V minulých dvou ročnících získala nejvíce hlasů cyklistka klatovské stáje Cyklosport-pitstop.cz Nikola Hodlová.



Jak nominovat sportovce

Nominace posílejte do čtvrtka 30. listopadu na e-mailovou adresu pssklatovy@seznam.cz nebo je do stejného data doručte do redakce Klatovského deníku, Zlatnická 29/I, 339 01 Klatovy.



Nominace musí obsahovat:

– jméno nominovaného sportovce, rozhodčího nebo trenéra

– druh sportu

– věk sportovce

– klubovou příslušnost

– adresu sportovce

– strukturovaný výčet úspěchů sportovce v roce 2017

– kontakt na nominovaného nebo jeho zákonného zástupce (telefon, e-mail), u týmů kontakt na klubové činovníky

– kontakt na navrhovatele (telefon, e-mail)



Nominovaní do ankety musí působit v klubu z okresu Klatovy aspoň po část roku 2017, ve které dosáhli výsledků, za které by mohli být v anketě oceněni.