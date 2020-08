O vítězi nejlepší bábovky rozhodla porota, kterou tvořili moderátor Českého rozhlasu Plzeň Jaroslav Kopejtko, pamětník ze Šumavy Emil Kintzl a floristka Hana Kindelmannová Šebestová. Filip Stráňka od poroty získal celkem 40 ze 45 možných bodů. Celkem soutěžilo 16 bábovek. Kromě sladkých nechyběla ani jedna masová. „Babička řekla, že bude péct na Bábovkobraní, a zeptala se mě, jestli si taky nechci upéct bábovku. Tak jsme ji upekli. Divím se, že vyhrála, ale jsem za to rád,“ svěřil se vítěz Filip, který upekl klasickou mramorovou bábovku. „Šlo mu to dobře, pomáhá mně a mamce s pečením odmalička,“ dodala Filipova babička Zdeňka Cézová.

Druhý nejvyšší počet bodů získala bábovka Vendulky Hájkové, které v tajném hlasování diváci udělili také titul Bábovka Sympatie. Na třetím místě skončila se svou bábovkou Lada Kroupová.

Vítěz Bábovkobraní dostal originální trofej v podobě čiré skleněné formy na bábovku, kterou vyrobil sklář ve sklárně v Anníně.

Bábovkové klání se konalo v kulturní stodole v rámci koncertu country legendy Tomáše Linky a jeho Kvartetu. „Byl to hezký večer. Přišlo ale jen zhruba 40 lidí, což není mnoho. Někteří jen přinesli bábovku a odešli, už se nezajímali o její osud. To trochu bere smysl celému Bábovkobraní, které má být především zábavným večerem s hudbou, dobrými bábovkami a jejich autory. Myslel jsem si, že upéct bábovku, uspět s ní před porotou a představit ji ostatním bude pro někoho pocta. Věřím, že příště to bude lepší. Děkuji všem za pomoc při pořádání,“ zhodnotil druhý ročník soutěže pořadatel Lukáš Milota.