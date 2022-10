„Svatováclavské oslavy patří k tradičním oslavám české státnosti a k jednomu z pilířů, proto se k nim pravidelně vracíme. Jsem rád, že i dnes v sychravém počasí Klatované nezapomněli a přišli se podívat na příjezd sv. Václava do Klatov a také s tím spojený historický dobový šermířský turnaj a vystoupení tanečnic,“ řekl starosta Rudolf Salvetr, který by velmi rád, že lidé našli v pravé poledne cestu na náměstí. „Když se rovněž rozezvučí zvon Vondra, tak je to vždy sváteční atmosféra a sváteční nálada pro nás pro všechny,“ dodal starosta.