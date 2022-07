Další potřebnou je Michaela Moravcová z Dobřan, která má třináctiletá jednovaječná dvojčata Johanku a Elišku, která trpí svalovou dystrofií. Ta způsobuje postupné ochabování svalů. Samoživitelka Michaela o dcery pečuje v režimu 24/7. „Peníze ze sbírky pro Nikolku by byly použity na potřebnou úpravu bytu a vybavení, popřípadě nutné výdaje s léčbou, aby měla Nikolka co nejvhodnější prostředí. U dvojčat bohužel zatím neexistuje žádná léčba, takže jediné, co holky alespoň trochu udržuje v nějaké kondici, jsou rehabilitace, které si platí ze svého, takže jim chceme pomoci,“ uvedl Václav Pejsar za pořadatelský spolek Oprechtice Firesport team, který pomáhá v rámci projektu #Rytířpomáhá.

Akce vypukne v 10 hodin a v 10.20 hodin odstartuje charitativní běh, jehož patronem je oštěpař Petr Frydrych. Ve 12.30 hodin je naplánováno vyhodnocení a návštěva maminek. Poté vystoupí 3 Gentlemani, Kabát revival west (13.30 h), Rambanbám (15 h), Electric Therapy (17 h), Adys (19 h) a Zastodeset (21 h). Charitativní počin přijdou podpořit také známí sportovci.

Od 14 do 17 hodin se uskuteční autogramiáda fotbalisty Davida Limberského, boxera Václava Pejsara, fotbalisty Petra Mužíka a oštěpaře Petra Frydrycha.

Od 13 do 17.30 hodin uskuteční dražba věnovaných předmětů, kde bude podepsaný dres Pavla Francouze, Sigi teamu, plzeňské Viktorky a další.

Chybět nebude vyžití pro děti a taneční vystoupení.