Babička náhle vykřikla, já se lekla a zabočila do protisměru. Tak by se dala shrnout obhajoba podnikatelky z Domažlicka, která se na Klatovsku střetla s protijedoucím autem.

Při čelním střetu utrpělo zranění šest lidí včetně dvou holčiček, neteří řidičky. Nejhůře dopadla její babička, která zemřela v nemocnici. S obhajobou obžalovaná neuspěla, klatovský soud ji uznal vinnou mimo jiné z usmrcení z nedbalosti a potrestal ji podmínkou a zákazem řízení.

Nehoda se stala loni 27. května ve Štěpánovicích u Klatov. Obžalovaná podnikatelka A. V. (40), jejíž jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, jela se Škodou Scala směrem na Klatovy. „V důsledku buď mikrospánku, nebo nepozornosti vjela do protisměru a zde se střetla přední částí svého automobilu s přední částí protijedoucího automobilu Volvo XC60,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý s tím, že při této nehodě utrpěla spolujezdkyně obžalované, narozená v roce 1951, řadu zranění. „Zemřela 23. června 2023. Bezprostřední příčinou smrti byla sepse, tedy otrava krve, která se rozvinula jako komplikace těžkých a vážných poranění orgánů dutiny břišní,“ řekl Hrubý.

„Když jsme vjeli do Štěpánovic, tak se znenadání z protijedoucí kolony jedno auto oddělilo a vjelo do našeho pruhu. Bylo to strašně rychlé, a ač jsem jel padesátkou, nešlo kolizi zabránit. Vybavuji si vyděšený výraz řidičky a pak už přišel náraz,“ popsal soudu řidič volva. Dodal, že horší zranění než on utrpěla jeho přítelkyně. Ta střet odnesla zlomeninou hrudní kosti, dva měsíce byla v pracovní neschopnosti.

Na stranu obžalované, které se u prvního hlavního líčení hájila tím, že se lekla, když babička nečekaně vykřikla, a vjela tak do protisměru, se postavil její děda, manžel zemřelé. „Smrt mojí manželky považuji za nešťastnou náhodu a neviním z ní moji vnučku A. V.,“ zaznělo v jeho prohlášení zaslaném soudu, kde potvrzoval, že jeho žena při jízdě občas skutečně vykřikla.

Obhájce obžalované, která se před líčením vdala a změnila si tak jméno z A. L. na A. V. a z jednání se omluvila, Ondřej Dostál požadoval po soudu vypracování znaleckého posudku z oboru dopravy, a to mj. kvůli případnému spoluzavinění řidiče protijedoucího vozu, a také vypracování posudku na technický stav vozidla, neboť jeho klientka vypověděla, že u auta se v minulosti objevily potíže s brzděním. Oba návrhy ale soud zamítl.

Státní zástupce Hrubý navrhl uložit obžalované podmínku a zákaz řízení. „Obhajobu obžalované považuji za účelovou ve snaze vyhnout se zodpovědnosti,“ řekl Hrubý s tím, že i kdyby její babička opravdu vykřikla, nemůže ji to vyvinit. Obhájce obžalované Dostál soudu řekl, že jeho klientka sice cítí morální vinu, ale za smrt babičky právně odpovědná není. Žádal proto zproštění obžaloby.

Senát v čele se soudcem Petrem Sperkem ale dal za pravdu obžalobě a A. V., jíž hrozilo až šestileté vězení, potrestal 22 měsíci, podmíněně odloženými na zkušební dobu 27 měsíců. Uložil jí také dvouletý zákaz řízení motorových vozidel. Neteře obžalované, které prostřednictvím zmocněnce žádaly odškodné ve výši 810 tisíc a 60 tisíc korun, a zdravotní pojišťovny, jež se přihlásily s nároky ve výši přesahující celkem 1,4 milionu korun, odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Soudce Sperk v odůvodnění uvedl, že obžalovaná měla být coby řidička připravena na případný výkřik babičky, o níž věděla, že to občas dělá, či malých dětí, jež vezla. A rozhodně na něj neměla reagovat vybočením do protisměru. „Přenášet odpovědnost na protijedoucího řidiče není dle názoru soudu na místě, spatřil protijedoucí vůz na poslední chvíli. A pokud si obžalovaná byla vědoma technické závady a přesto vzala do auta babičku a děti, mohlo jít o hrubou nedbalost,“ upozornil soudce Sperk.

Verdikt není pravomocný.