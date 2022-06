Začátky společnosti Auto Nejdl se píší od roku 2001. „V tomto roce jsme hledali prostory pro naše tehdejší podnikání a naskytl se areál, který v sobě skrýval servis vozů Škoda. Bylo zde zaměstnáno přes dvacet zaměstnanců, ale firma měla poměrně velké ekonomické problémy. Škodovka chtěla z Klatov odejít pro špatné výsledky tehdejší firmy. My jsme to celé koupili a museli jsme slíbit, že vše opravíme, vybudujeme a uděláme to rychle. Stále se zde prodávaly škodovky, ale areál byl strašně veliký na to, aby zde byla jen jedna značka,“ řekl k začátkům společnosti Jaroslav Nejdl.

V následujících letech se tak rozhodli, že přivedou do Klatov další značky. Přibrali Citroën, v roce 2004 Hyundai, v roce 2011 Renault s Dacií. „Pak jsme se na pět let odmlčeli, protože jsme se dostali do sporu s firmou Hyundai, jako mnoho dalších dealerů, takže jsme tyto vozy nemohli prodávat. Bylo to pro nás období temna. Pak se ale vyměnilo vedení v Praze a postavili jsme zde vloni nový showroom pro Hyundai a pokračuje naše spolupráce,“ okomentoval majitel.

Dle jeho slov Auto Nejdl prodával okolo tisíce vozů včetně ojetých za rok. Servisem prošlo okolo deseti tisíc zakázek ročně. Počet zaměstnanců zvýšili na sedm desítek. I přesto se majitelé rozhodli svoji působnost ve městě pod Černou věží ukončit. „Důvodů je několik. My jsme nikde společnost k prodeji nenabízeli, ale přišel zájemce, který chce tvořit velký silný celek v automobilové branži. Tím, že je silný v Plzni, tak my jako dominantní subjekt na Klatovsku jsme mu zapadali do jeho plánů. Zájem měli hodně velký. Vše se událo asi i rychleji, než jsme očekávali,“ řekl Tomáš Nejdl, který nyní společnost vedl.

Všichni zaměstnanci mají ale i přes prodej své místo jisté. „Nový majitel Autocentrum Jan Šmucler tuto firmu kupuje proto, že se mu líbí co děláme, má i vizi na rozšiřování služeb. Zaměstnanci se nemusí o své místo bát,“ poznamenal Tomáš Nejdl s tím, že i pro zákazníky nadále zůstávají služby stejné.

Jaroslav Nejdl je rád, že firma bude i nadále pokračovat. „Já jsem již dávno dovršil důchodový věk a jednou musí něco skončit. Chtěl jsem někoho, kdo by důstojně pokračoval, aby to tady mělo pro naše zákazníky a zaměstnance i nadále stejnou cenu. Vážíme si všech. Někteří lidé u nás pracují hodně dlouho. Dá se říct, že nabídka přišla ve správný čas. Určitě bychom firmu neprodali developerům,“ uzavřel Nejdl.