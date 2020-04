„Akce rušíme postupně. Po Velikonocích jsme se rozhodli na základě plánu, který představila vláda, zrušit všechny květnové akce. Týká se to například tradičního koncertu k výročí osvobození, zahájení turistické sezony, oblíbeného Avon pochodu i třeba prvních zajímavých přednášek k výročí města v refektáři jezuitské koleje, pro které se snad ještě podaří najít náhradní termíny,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Květnové rušení se dotkne i velké akce v Sušici, kterou jsou Sušické slavnosti. Každoročně nabízejí program po celém městě, ale letos o tento oblíbený požitek tisíce lidí přijdou.

V tradičním termínu se nebudou konat ani oblíbené pochody pohádkovým lesem, například z Habartic do Zdebořic. Příznivci ale mohou doufat v náhradní termín.

Tisíce lidí letos musí oželet i pivní slavnosti, které se každoročně konají v Klatovech. Nejde ale jen o pití desítek druhů piv, ale i o kulturní vystoupení kapel.

Jasné ještě není ani to, jak to bude s červnovými akcemi. „Budeme je opět vyhodnocovat. Jakmile to bude možné, budeme se snažit opět pořádat akce pro veřejnost, byť třeba s určitými omezeními,“ sdělil Kříž.

POPRVÉ NEBUDE FOLKLOR

Už ale nyní je jasné, že vůbec poprvé bude přerušeno pořádání mezinárodního folklorního festivalu, který je součástí poutě v Klatovech. „S ohledem na současnou mimořádnou situaci u nás i ve světě jsme se rozhodli přesunout letošní ročník Mezinárodní folklorní festival Klatovy na příští rok. Snažili jsme se být optimističtí, ale situace se pro hromadné akce nevyvíjí tak, jak jsme doufali. Po dlouhém přemýšlení nad našimi možnostmi jsme uznali, že v danou chvíli jde o nejlepší možné řešení,“ řekla ředitelka MFF Klatovy Denisa Valentová a dodala: „Nezapomenutelná atmosféra festivalu nám všem bude chybět, ale věříme, že se v příštím roce podaří navázat na festivalovou tradici v plné síle. Je to vůbec poprvé, kdy se festival nebude konat.“ Termín příštího festivalu je 8. až 11. července 2021.

Zda a v jaké podobě bude samotná pouť v Klatovech, ještě není jasné. Bude záležet na tom, co v dané době bude nebo nebude možné.

V letošním roce neuvidíte také zápolení silných hasičů v rámci Šumavské ligy čili železných hasičů.