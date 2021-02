Na celkové návštěvnosti České republiky měl plzeňský region v roce 2020 šestý nejnižší podíl mezi kraji. I přes výrazný pokles návštěvnosti jezdili do regionu ze zahraničních turistů nejvíce stále Němci.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) poklesla návštěvnost v regionu meziročně téměř o 40 %. „Plzeňský kraj navštívilo loni celkem 534 587 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje pokles o 38,7 %. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 61,9 %), kteří tvořili 22,4 % z celkového počtu hostů. U tuzemských hostů byl zaznamenán pokles o 25,6 %,“ informovala Lenka Hamouzová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Hotely jsou rády za každého tuzemského hosta. „Celý rok 2020 byl výrazně ovlivněn přetrvávající pandemií, která měla negativní dopad na celý segment cestovního ruchu a pochopitelně i na náš hotel. Obsazenost meziročně klesla asi o 60 %. Situace se zatím nezlepšila ani v tomto roce, přičemž nyní poskytujeme ubytování pouze v rámci povolených výjimek, tedy především hostům na pracovních cestách včetně sportovních týmů z našich vrcholových fotbalových, hokejových či házenkářských soutěží, za jejichž tradiční přízeň jsme velice vděční,“ uvedl za plzeňský hotel Courtyard by Marriott Štěpán Malý s tím, že další vývoj bude záviset na epidemiologické situaci a dostupnosti vakcín jak v Česku, tak v ostatních, pro příjezdový cestovní ruch významných zdrojových zemí, např. v Německu. „Pomoc od státu nám alespoň částečně pomohla kompenzovat ztráty, nicméně ušlý zisk, který se pohybuje v řádu desítek milionů, samozřejmě nikoliv,“ dodal.

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2020 celkem 534 587 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje pokles téměř o 40 %. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v průběhu loňského roku byl zaznamenán pokles návštěvnosti po několika letechZdroj: ČSÚ

I přes výrazný propad cestovního ruchu hoteliéři stále věří v lepší zítřky. „Naši hosté cestují v rámci pracovních povinností, což byla a je výjimka ve vládním nařízení. I díky tomu jsme v roce 2020 přivítali pěkný počet hostů. Jsme velice rádi, že alespoň pro ně můžeme zůstat otevřeni. Co se týká roku 2021, snažíme se být optimističtí. Věříme, že s novým rokem přišla nová naděje a vítr nejen do našich plachet,“ sdělil za Vienna House Easy Pilsen Štěpán Sova a dodal, že hotel nadále žádá a čerpá dotace od státu. „Jde o částečné pokrytí nutných nákladů na provoz,“ uvedl Sova.

Na návštěvnost si naopak nemůže stěžovat Národní park Šumava (NPŠ), kam kvůli koronavirovým opatřením stále častěji vyrážejí turisté. I když první měsíce roku 2020 nepřijeli takřka žádní návštěvníci, v létě vzali turisté pohoří útokem. Podle Josefa Štemberka z NP Šumava lidé nejezdili až do konce dubna. Až květnový počet záznamů se vyrovnal roku předcházejícímu a v červnu ho již překonal. O letních prázdninách byly zaznamenány rekordní hodnoty: červenec o 44 % více oproti dvouletému průměru a srpen o 27 % více. Jen do konce září přijelo do NPŠ 1,9 milionu turistů, což je více než za předchozí roky. Lidé jezdili i v listopadu, jindy „mrtvém“ měsíci.