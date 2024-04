S novinkou pro návštěvníky Brány Šumavy přichází Destinace Sušicko. Díky ní ušetří na mnoha místech. Jde o novou digitální turistickou kartu Klíč k Bráně Šumavy.

Nová karta pro návštěvníky Sušicka Klíč k Bráně Šumavy. | Foto: se svolením Destinace Sušicko

Město Sušice je známé jako Brána Šumavy. Kraj na březích řeky Otavy, který stráží tři známé šumavské hrady Kašperk, Rabí a Velhartice mnohé učaruje a ne nadarmo jsou tyto hrady jedny z nejnavštěvovanějších. Sušicko je tak nejen ideálním výchozím bodem pro dovolenou na Šumavě, ale je i branou do světa odpočinku, zábavy, sportu, kultury i gastronomie. A abyste se tohle vše mohli užít a ještě ušetřit, k tomu dopomůže právě nová karta.

A jak kartu návštěvník získá? Stačí, když se minimálně na dvě noci ubytuje u partnerů projektu. Jejich seznam najdete na webových stránkách https://www.susicko.cz/turisticka-karta. Digitální kartu v mobilní aplikaci si aktivujete zdarma pouhým oskenováním QR kódu přímo u ubytovatele. Projekt nyní běží v pilotním režimu. Nabídka výhod a benefitů bude postupně během dalšího roku rozšiřována. „Aktivací karty u partnerů získají návštěvníci našeho regionu zážitky a vstupy za zvýhodněnou cenu. Partnerům Destinace Sušicko, kteří jsou do projektu zapojeni, to na druhou stranu přináší zviditelnění jejich nabídky díky jedinečnému marketingovému nástroji,“ vysvětlil předseda Destinace Sušicko Pavel Javorský.

Karta nabízí výhody v různých oblastech. Za lepší cenu ochutnáte pivo i speciality pivovarské restaurace, vypravit se na výlet na lodi po řece Otavě nebo vyjet na elektrokole, relaxovat v pivní lázni nebo ochutnat lokální kuchyni, ale i zahrát golf, zajít na film, výstavy nebo komentované procházky. V nabídce je ale i mnoho dalšího.

Stažením aplikace do mobilního telefonu získáte také zdarma uceleného turistického průvodce Sušickem, který představí nejzajímavější místa regionu. V kapse tak budete mít po ruce informace o turistických atraktivitách regionu i tipy na výlety. „Rádi bychom aplikaci doplnili i o kalendář akcí na Sušicku, který už nyní najdete na našem webu. Do budoucna se chystá také rozšíření o turistické soutěže a věrnostní systém, který by mohl v budoucnu přinést benefity i pro místní, dodala manažerka Destinace Sušicko Dagmar Jíchová.