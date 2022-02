Pozor na závěje i ledovku. Silnice v Česku zavál sníh, někde neprojedou kamiony

To, že jsou silnice sjízdné, potvrdil i starosta Železné Rudy Filip Smola. "Máme všechny stroje v terénu. Snažíme se vše udržet sjízdné. Jen ráno byl problém ve směru ze Sušice na Železnou Rudu. Ale žádný extrém to není. Bohužel jsou problémem řidiči, kteří sem jedou na deset let starých zimních pneumatikách nebo letňákách, to sem opravdu nedojedou. Vydatně zde sněží a fouká a lidé by tak měli počítat s tím, že jedou na hory a mít tak řádnou výbavu," řekl Deníku Smola s tím, že zatím nestíhají uklízet všechny chodníky, preferují nyní především sjízdnost silnic.

Zdroj: Horská služba ČR

Podobně to je i na Srní. "Chlapi dělají co mohou. Bohužel si někteří lidé odvykli, že mohou být i takové zimy. Jsme zkrátka na Šumavě, tak s tím musí řidiči počítat. Máme ale všechny komunikace sjízdné. Místy ale může být navátý sníh na silnicích," uvedl starosta Srní Václav Dolejš.