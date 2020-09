Jsou to skutečně psi, jak tipovali odborníci ze šumavského národního parku. „Jsou to moji českoslovenští vlčáci, zhruba roční fenka a pes, kteří si tam spolu hráli. Jasně jsem je poznal, byl jsem tam s nimi,“ řekl Deníku ve čtvrtek dopoledne majitel zvířat.

Potvrdila se tak domněnka myslivce, který video do redakce zaslal, že by se mohlo jednat československé vlčáky. "Ale pokud by to byli vlci, znamenalo by to samozřejmě ohrožení pro hospodářská zvířata v regionu. Radost z takového šíření této šelmy opravdu nemáme,“ řekl Deníku myslivec.

Že se pravděpodobně o vlky nejedná, řekli Deníku také odborníci na vlky z Národního parku Šumava.

Zdroj: čtenář Deníku

„Za prvé to vypadá, že u jednoho ze zvířat je na krku vidět obojek. A nevíme o divokém vlku, který by byl v ČR obojkován. Za druhé jde o chování zvířat. Nestalo by se asi, že by před jedoucím autem byli vlci tak dlouho zabráni u příkopu do něčeho, že by neutekli,“ řekl Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Odborník přesto nevylučuje možnost, že se opravdoví vlci mohou skutečně zatoulat do okolí Klatov. A nemusí to být jen ze Šumavy, kde byly nedávno potvrzeny dvě vlčí smečky.