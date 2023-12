V televizi před Vánoci opět poběží Anděl Páně, jak vzpomínáte na natáčení?

Vzpomínám samozřejmě s obrovskou nostalgií, to jsou ty nejkrásnější vzpomínky, obzvlášť na jedničku, která je točená celá na Šumavě. Pro mě to byla nejkrásnější část mého života. Nádherná zasněžená šumavská krajina, nesmírně fotogenická, do toho skvělí lidé, ať už z Národního parku Šumava, místní autority až po náčelníka horské služby, kdy tehdy to byl ještě František Stupka, po němž je nyní Michal Janďura. Všichni kluci z horské služby nám pomáhali, když jsme se přes sníh nemohli s našimi auty někam dostat. Bylo to nádherné natáčení. Ještě když z toho vznikl film, který mají lidé rádi, pravidelně se vrací v reprízách, tak to je to nejvíc, co si režisér může přát.

Je něco, na co nikdy nezapomenete?

Těch okamžiků je opravdu moc. Nejkrásnější ale bylo, jak jsme drželi spolu. Především my tři kluci, s Ivanem Trojanem a Jirkou Dvořákem. Tehdy vzniklo pravé tvůrčí parťáctví, které jsme pak zúročili v mnoha dalších projektech - v Operaci Silver A, Ztracené bráně, Osmách… Překrásné byly pak ty večery v hotelu v Řetenicích, kdy jsme přišli vymrzlí z placu. Sedělo se a vyprávělo vždycky skoro do rána. S Pepíčkem Somrem, Janou Štěpánkovou. Byl to čas výjimečných setkání.